Bulharský politolog: USA si stěžují, že Trumpa zvolili ruští hackeři a samy se snaží ovlivnit naše volby

Takovým způsobem reagoval na své sociální síti na zprávu amerického ministerstva zahraničí o stavu lidských práv v Bulharsku.

Autoři zprávy uvádějí, že v Bulharsku existují výrazné problémy v oblasti dodržování lidských práv: použití násilí ze strany policie, omezení svobody slova a projevu, nátlak na média, problémy s korupcí, použití násilí a zastrašování ve vztahu k romské menšině a LGBT komunitě.

„Nehledě na to, že vládní orgány udělaly kroky k tomu, aby byli potrestáni úředníci, kteří porušovali lidská práva, jejich snaha nebyla dostatečná a bylo patrné vyhýbání se trestu,“ shrnuje se ve zprávě ministerstva zahraničí.

Kritický dokument ze strany USA rozzuřil Ilieva. Ten se domnívá, že podobné dokumenty by se neměly zveřejňovat těsně před konáním parlamentních voleb. Ty by se měly v Bulharsku konat 4. dubna.

„Když vezmeme v úvahu, že si vaši demokraté stěžovali, že Trumpa zvolili ruští hackeři z Čukotky, a ne americký národ… Nebylo by snad spravedlivé, alespoň ze slušnosti, neovlivňovat volby v jiných zemích i vám samotným? Podívejte se, jakou skvrnu jste nechali na demokracii díky všem vaším narušením při volbách a machinacemi pouze několik měsíců zpátky,“ napsal novinář na svém Facebooku.

Iliev poděkoval USA za připomínku toho, že země má potíže s korupcí, dále za nepřípustnost použití násilí na protivládních demonstracích a hrozeb ve vztahu k národnostním menšinám. Zároveň však upozornil na to, co se dělo v Americe v roce 2020: „Že mělo místo nepřípustné ponižování občanů, kteří se účastnili na demonstracích. Házení koktejlů Molotova na policisty a snahy je podpálit pomocí slámy. Měli bychom na to pamatovat, není o tom pochyb. Ale ani vy nezapomínejte na to, že při protestech u Kapitolu byly zastřeleny čtyři osoby,“ napsal.

Bulharský politolog přiznal, že se v Bulharsku skutečně dopouštěli násilí ve vztahu k novinářům, avšak připomenul, že USA poněkud zvláštně reagují na situaci s Assangeem a Snowdenem, kteří zveřejnili informace o tom, že Obama sledoval americké občany, jak se mu chtělo, a také telefon německé kancléřky Angely Merkelové preventivně odposlouchávali.

Bulharsko je částí západní civilizace, která poskytla písmo stovkám milionů lidí. Část problémů, se kterýma se v Bulharsku potýká, je podle novináře důsledkem socialismu. Podle jeho slov Sofie dodnes doplácí na to, že se ocitla na oběžné dráze SSSR a to jen proto, že se tak USA a SSSR dohodly.

„Je zapotřebí vážit si jeden druhého, protože mi nejsme žádní vazalové. Pro vás a pro Rusy tady leží bod na geopolitické mapě. Podle všeho jde o nějaký nárazník ve vaší geopolitické hře. No pro nás je to naše vlast – dobrá nebo zlá – za kterou mi dáme všechno. Úcta by měla být vzájemná,“ dodal.

V červenci v Bulharsku začaly protestní akce. Účastníci požadovali rezignaci vlády a hlavního prokurátora Ivana Geševa. Prezident republiky Rumen Radev protesty podpořil a požadoval provedení předčasných parlamentních voleb. Volby se v Bulharsku budou konat až teď 4. dubna.

Rada Evropy a novinářské organizace byly v září znepokojeni útokem na bulharského nezávislého novináře Dimitra Kenarova, který protesty natáčel. Kenarov uvedl, že ho pracovníci ministerstva vnitra vytáhli z davu, shodili na zem a začali do něj kopat. V prosinci ministerstvo vnitra oznámilo, že neeviduje takový případ použití násilí.