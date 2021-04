Při střelbě v Kalifornii zemřeli čtyři lidé, včetně jednoho dítěte. Střelec byl zadržen

Střelec zaútočil v business centru ve městě Orange v Kalifornii. Policisté reagovali na telefonické oznámení o střelbě, když dorazili na místo incidentu, nalezli mrtvé a raněné. K útoku došlo okolo 17:30 místního času. Další podrobnosti chce policie zveřejnit později.

Předpokládaný střelec a dvě zraněné osoby byli převezení do nemocnice. Policie také uvádí, že ke střelbě došlo v různých částech centra.

Uvádí se, že situace ve městě je stabilizovaná a obyvatelstvu nehrozí žádné nebezpečí.

Guvernér Gavin Newsom označil událost za „děsivou a srdcervoucí“ a ve svém prohlášení uvedl, že „naše srdce jsou s rodinami, které dnes večer zasáhla tato strašná tragédie“.

Členka Sněmovny reprezentantů USA Katie Porter uvedla, že situaci sleduje.

„Jsem hluboce zarmoucena zprávami o masové střelbě v Orange a nadále myslím na oběti a jejich blízké. Můj tým a já budeme situaci nadále pečlivě sledovat,“ uvedla.

Ve městě Orange žije asi 140 tisíc lidí a nachází se téměř 50 kilometrů jihovýchodně od Los Angeles.

Střelba v Coloradu

Minulý týden se v USA střílelo v Coloradu ve městě Boulder, kde střelec zabil 10 osob. Mezi mrtvými byl i jeden policista.

Policie také uvedla, že předpokládaný útočník byl zadržen. Při incidentu byl také zraněn a byl hospitalizován. Již dříve zástupci bezpečnostních složek uvedli, že další hrozby v souvislosti s útokem neexistují.

K útoku došlo asi ve 14:30 místního času (21:30 CET), kdy 35letý prodavač v oddělení masa v obchodu King Soopers Alex Arellano uslyšel střelbu a viděl, jak zákazníci utíkají k východu obchodu s potravinami.Muž poté, co vstoupil do obchodu ve městě Boulder, začal ihned střílet. Policisté podezřelého zadrželi, z obchodu vyvedli spoutaného muže se zakrvácenou nohou. Ten byl do půl těla nahý, na sobě měl jen krátké kalhoty. Americká média uvádí, že útočník střílel samonabíjecí útočnou puškou AR-15. Motiv útoku není známý.