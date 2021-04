Vědci na Uranu objevili rentgenové záření. Tento jev může být klíčem k rozluštění dalších tajemství vesmíru

Uran je sedmou planetou od Slunce a kolem svého rovníku má dvě sady prstenců. Rotace planety, která má čtyřikrát větší průměr než Země, leží jakoby na boku, čímž se liší od všech ostatních planet ve sluneční soustavě. Jedinou kosmickou lodí, která kdy proletěla okolo Uranu, byla Voyager 2. Aby se nyní astronomové dozvěděli něco více o této vzdálené a chladné planetě, která je téměř zcela tvořená vodíkem a heliem, spoléhají na dalekohledy, které se nacházejí mnohem blíže k Zemi, takovými jsou například Chandra a Hubbleův vesmírný dalekohled.

V nové studii výzkumníci použili observatoř Chandra v roce 2002 a poté opět v roce 2017. Jasně uviděli rentgenové záření na snímcích, které právě analyzovali, a také obdobný jev na snímcích, které byly získány před 15 lety. Na obrázku je vyobrazen rentgenový snímek Uranu, který byl získán observatoří Chandra v roce 2002 (růžová barva), navrstvený na optický snímek z dalekohledu Keck-1 získaného v rámci samostatné studie v roce 2004. Ten zachytil planetu přibližně ve stejné orientaci, v jaké byla planeta zachycena během pozorování z observatoře Chandra v roce 2002.

Co mohlo způsobit to, že Uran vyzařuje rentgenové paprsky? Způsobuje to hlavně Slunce. Astronomové zjistili, že jak Jupiter, tak i Saturn rozptylují rentgenové záření, které pochází ze Slunce, podobně jako atmosféra Země rozptyluje sluneční záření. Autoři nové studie Uranu se původně domnívali, že většina zachycených rentgenových paprsků pochází také z rozptylu, jsou však náznaky, že existuje ještě alespoň jeden další zdroj rentgenových paprsků. Pokud to další analýzy potvrdí, mohlo by to poskytnout zcela nový pohled na Uran.

Jedním z možných vysvětlení je, že rentgenové záření produkují samy prstence Uranu, což je také případ prstenců Saturnu. Uran je ve svém vesmírném prostředí obklopen nabitými částicemi – elektrony a protony. Pokud by došlo ke srážce těchto částic s prsteny, mohlo by to způsobit jejich rentgenové záření. Dalším možným vysvětlením je, že část z rentgenových paprsků může pocházet z polární záře na Uranu. Tento jev byl dříve pozorován na této planetě na jiných vlnových délkách.

Na Zemi můžeme v některých místech pozorovat barevnou show, která bývá označována jako polární záře. K tomuto jevu dochází při interakci vysokoenergetických částic s atmosférou. Rentgenové paprsky jsou emitovány na Zemi v jevu polární záře. Produkují je energetické elektrony poté, co se přemísťují po magnetických siločarách planety k jejím pólům a jsou zpomaleny atmosférou.

Polární záře se vyskytuje také na Jupiteru a pochází ze dvou zdrojů: elektronů, jež se pohybují po liniích magnetického pole, stejně jako na Zemi, a pozitivně nabitých atomů a molekul v polárních oblastech Jupiteru. Vědci však prozatím nevědí, co způsobuje polární záře na Uranu. Pomoci rozluštit tuto záhadu můžou další pozorování planety v observatoři Chandra.

Uran je také zajímavým objektem pozorování kvůli jeho neobvyklé orientaci rotační osy a magnetického pole. Zatímco rotační osy a magnetická pole ostatních planet sluneční soustavy jsou téměř kolmé k jejich oběžným dráhám, rotační osa Uranu je téměř rovnoběžná s jeho dráhou kolem Slunce. Navíc zatímco Uran je nakloněn na bok, jeho magnetické pole je nakloněno jinak a odsazeno od středu planety. To by mohlo způsobovat, že polární záře na Uranu budou velmi složité a proměnlivé. Pochopení odkud se berou rentgenové paprsky na Uranu, by pomohlo vědcům pochopit i jiné záhadné jevy ve vesmíru, jakými jsou například rostoucí černé díry a neutronové hvězdy vyzařující rentgenové paprsky.