Zdroj uvedl jméno člena královské rodiny, který se mohl zajímat o barvu kůže malého Archieho

Lady Colin Campbellová, 71letá britská prominentka, která napsala několik knih o britské královské rodině, tvrdí, že osoba, která se ptala na Archieho pleť, nebyl nikdo jiný než princezna Anna.

Žena v poslední epizodě svého podcastu s názvem Chatting With Lady C (Pokec s Lady C) tvrdila, že za touto otázkou stála jediná dcera královny Alžběty II. a prince Philipa.

Campbellová však později uvedla, že zde jde o „nedorozumění“ ohledně rozdílů mezi britskou a americkou veřejností. „Žádné obavy ohledně Meghaniny pleti nebyly,“ tvrdila autorka.

„Princezna Anna byla oprávněně znepokojena tím, že pokud bude manželství pokračovat a budou mít děti, nastanou obrovské problémy. Ne však kvůli Meghanině barvě, ale kvůli Meghanině neschopnosti a odhodlání stále nechápat kulturní rozdíly,“ uvedla prominentka.

Campbellová následně pokračovala s tím, že princezna Anna měla na Meghan zřejmě svůj vlastní názor.

„Princezna Anna byla šampiónkou, pokud jde o slova typu: neber si tu dívku, není vhodná, je špatná pro zemi, špatná pro práci. Inu, ukázalo se, že to byla pravda,“ uvedla.

Během téměř 38minutového podcastu Colin prohlásila, že princeznu Annu znepokojovalo, zda Meghan „respektuje instituci, do které se vdává, a rodinu, do které se vdává “.

Skandalózní interview

Dále uvedla, že princezna Anna byla jednou z prvních, která měla námitky proti svazku Harryho a Meghan na základě „jednání a charakteru“.

Zmiňme, že 8. března televize CBS uveřejnila první společné interview, které poskytli princ Harry a Meghan Markleová po svém odjezdu do USA. Harry a Meghan prozradili, že se měl jistý člen královské rodiny ptát na pleť jejich syna Archieho. Pár však nesdělil, o koho mělo jít. Podle Winfreové však nejde ani o královnu Alžbětu II. ani o jejího manžela Philipa.

Rozhovor vévodů ze Sussexu vzbudil nemalý rozruch v královské rodině i v celé Británii. Britská královna Alžběta II. se rozhodla, že se o dopad skandálního rozhovoru prince Harryho a Meghan Markleová postará osobně. Chce totiž žít v míru, a proto požádá prince Harryho o mírová jednání. Královna již vydala závaznou instrukci pro zaměstnance Buckinghamského paláce, která jim nařizuje, aby se k rozhovoru nevyjadřovali. Vydaná instrukce nyní oficiálně zabraňuje zaměstnancům veřejně diskutovat o situaci.

Situaci však krátce okomentoval Harryho bratr, princ William, který popřel, že by královská rodina byla rasistická. Přiznal ale, že se svým bratrem již delší čas nemluvil.

„Rozhodně nejsme rasistická rodina,“ odpověděl krátce vévoda z Cambridge na dotaz britského novináře.

Ohledně interview se v médiích okamžitě objevily spekulace o tom, že Meghan Marleová si takovým způsobem dláždí cestu do Bílého domu.