Společnost Netflix hýří penězi. Pokračování krimi komedie Na nože s hvězdným obsazením vykoupila za 450 milionů dolarů

První film, který režíroval Ryan Johnson s mizerným rozpočtem čtyřicet milionů, měl obrovský úspěch a vydělal 310 milionů, získal desítku ocenění a nominací, včetně nominace na Oskara.

V pokračování krimi komedie, jejíž natáčení by mělo odstartovat v létě v Řecku, se Daniel Craig vrátí ke své roli detektiva Blanka. Johnson se opět představí v roli scénáristy a režiséra. Craiga tak čeká nová práce, do které se může pustit po dokončení projektu v roli Jamese Bonda ve filmu Není čas zemřít (No Time to Die), který by se měl kvůli četným posunům v souvislosti s pandemií covidu-19 objevit v kinech na podzim.

S výjimkou Craiga se ostatní herecké obsazení úplně vymění. Datum premiéry zatím znám není, stejně jako námět. Natáčení třetího pokračování je však již naplánováno. Není však jasné, zda pokračování půjde přímo na sítě, nebo se dostanou také na velké obrazovky.

Zmiňme, že Johnson dříve režíroval filmy: Hvězdné války: Poslední Jedi, Looper a Brick. Johnson si film Na nože představoval jako detektivní příběh ve stylu Agathy Christie. V rozhovoru pro Variety v roce 2019 Johnson uvedl, že „bude šťastný, když každých několik let udělá další Na nože“.

První film vypráví příběh výstředního tajemného spisovatele, který je zavražděn u sebe doma. V okruhu podezřelých se ocitá jeho rodina, která se honí za penězi. Součástí hvězdného obsazení byli Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armasová, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield a Christopher Plummer.