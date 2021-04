Recept nejen na Velikonoce: Šéfkuchař prozradil, jak udělat perfektní křupavé brambory

Pečené brambory jsou již často součástí tradiční večeře. I když existuje mnoho způsobů, jak je připravit, může být těžké dosáhnout dokonalé křupavé krusty na povrchu, ale zároveň měkké a jemné struktury uvnitř. Finalista MasterChefa Bart Van Der Lee se podělil o nejlepší tipy, jak na to.

„Nejlepší způsob, jak udělat super křupavé pečené brambory, je ujistit se, že máte sezónní brambory, které mají moučnou strukturu, a pak brambory uvařit, než je opečete.“

Šéfkuchař doporučuje brambory umýt a vařit je celé ve slupce.

„Po uvaření je nechte trochu vychladnout a nakrájejte je na kousky,“ dodal.

„Můžete odstranit slupku, ale já dávám přednost tomu, aby byly s ní, protože dodá bramborám skvělou chuť a ty jsou pak křupavé,“ pokračuje. „Nebojte se, jestli se brambory trochu rozpadnou. Je to to, co potřebujeme, protože tyto kousky pak budou ty nejkřupavější.“

Pak přidejte štědrou porci olivového oleje, abyste pokryli všechny brambory a dobře je promíchejte.

Dalším krokem je umístit je na plech vyložený pečicím papírem a dát do trouby.

Bart pokračoval: „Nakapejte ještě trochu více oleje a pečte je v troubě při teplotě 220 °C asi 40-50 minut.“

„Často je promíchávejte, aby se všechny strany rovnoměrně opekly a zakončete celý proces posypáním solí,“ dodal.

„Přidávám i bylinky nebo koření, možnosti jsou nekonečné. Některé z mých oblíbených jsou čerstvě nasekaný tymián, česnek, uzená paprika a zátar,“ uvedl. Dodal, že je dobré koření přidat na brambory až v posledních minutách pečení, aby se nespálilo a neztratilo aroma.