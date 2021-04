Vědci přišli s novou teorií původu záře uprostřed naší galaxie

Pokud jde doopravdy o zničení temné hmoty, jsme poprvé svědky záření vedlejšího účinku, které potvrzuje její existenci.

Více než deset let si vědci lámali hlavu nad zvláštním světlem uprostřed naší galaxie. Pro vznik těchto gama paprsků není zjevná příčina. Vědec se domnívá, že toto gama záření může být spojeno s temnou hmotou – tajemnou substancí, která je v první řadě známá tím, že nevyzařuje světlo.

Nová teorie je detailněji popsaná v časopise Physical Revies D. Jejím autorem je Mattia Di Mauro, vědec z italského Národního ústavu jaderné fyziky (INFN) v Turíně.

Di Mauro však není prvním vědcem, který se domnívá, že temná hmota může být příčinou nevysvětlitelných gama paprsků. Na základě analýz nových údajů, které poskytly různé observatoře se však Di Mauro domnívá, že vše má na svědomí temná hmota, kterou ve své studii označuje jako „jednu z nejzajímavějších tajemství fyziky astronomických částic“.

Střed Mléčné dráhy je obzvláště výrazná oblast, ve které se nachází obrovské množství hvězd, plynů a prachu, které se nahromadily kolem supermasivní černé díry. Proto se není čemu divit, že tato oblast vysílá množství nejrůznějších vln.

Nehledě na to, že doposud nikdo neviděl světlo nebo vlny, které vyzařuje temná hmota, vědci obětovali mnoho let na hledání zářících vedlejších jevů – anihilace temné hmoty – jevů, které by nakonec pomohly odhalit skutečný původ temné hmoty. Tento jev může být pozorován, když temná hmota pozůstává ze slabě interagujících masivních částic – to je však pouze jedno z vysvětlení této záhadné látky.

Když se slabě interagující masivní částice srazí se svým protějškem antihmoty, navzájem se zničí a to způsobí uvolnění gama paprsků, neutrina a kosmických paprsků. Tyto kolize by mohly být zdrojem gama paprsků, i když je těžké to potvrdit.

Materiály, které se doposud povedlo nashromáždit, umožnily vědci uvést nové světlo na prostorové rozdělení gama paprsků a jeho relativní úrovně energie. Výsledky ukázaly, že energické úrovně gama záření jsou podobné těm, které bychom mohli pozorovat v případě, že by se jednalo o zničení temné hmoty.

Doposud není jasné, že právě temná hmota je příčinou gama paprsků ve středu galaxie, tato teorie je ale pravděpodobnější, než jiné teorie. Například, že za vše mohou pulsary.