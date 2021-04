Pandemie v Evropské unii zničila šest milionů pracovních míst

„Nezaměstnanost v EU se zvýšila v lednu roku 2021 na 7,3 % ze 6,6 %. Pandemie se stala příčinou toho, že šest milionů lidí přišlo o práci. Utrpěla tím zejména mládež, téměř tři miliony mladých lidí v EU nemá v současné době práci. Máme společnou povinnost – zaručit, aby se nestali ztracenou generací,“ řekl.

Proto Evropská komise zahájila program na podporu zaměstnanosti mladých lidí, aby spolu s iniciativou Záruka pro mládež rozšiřovala možnosti zaměstnání mladých lidí.

V rámci projektu Záruka pro mládež se členské země EU zavázaly učinit tak, aby všichni mladí lidé ve věku do 30 let dostávali kvalitní návrhy na zaměstnání, pokračování ve studiu nebo čtyřměsíční stáž poté, co se stali nezaměstnanými nebo ukončili školu, připomíná Schmit.

Hospodářství Evropské unie upadlo na jaře minulého roku do krize, která je nejsilnější za mnoho desetiletí, protože byla zavedena přísná omezení sociálně ekonomického života, mj. uzavření hranic, zastavení cestovního ruchu, omezení práce nepotravinových prodejen, kosmetických salonů, sportovních klubů a také uspořádání hromadných akcí.

Úřady začaly v těchto omezeních povolovat na pozadí zlepšení epidemiologické situace, což mělo příznivý vliv na hospodářskou aktivitu. Na podzim však zazněla varování před druhou vlnou šíření koronaviru a situace s covidem-19 se zhoršila. Země znovu zpřísnily omezení sociálně ekonomického života.