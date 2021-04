Správa Suezského průplavu po incidentu s Ever Given zvažuje jeho rozšíření

Správa Suezského průplavu zkoumá možnosti rozšíření kanálu po incidentu s kontejnerovou lodí Ever Given. Prohloubit kanál však netřeba, uvedl vedoucí správy Suezského průplavu Usáma Rabía pro televizní stanici CNN Arabic.

„Zvažujeme možnost rozšíření Suezského kanálu po incidentu s Ever Given, ale prohlubovat kanál není zapotřebí,“ uvedl Rabía. Podle jeho vyjádření je kanál hluboký 24 metrů.

Podle údajů provozovatele kanálu společnosti Leth Agencies od odblokování kanálu přes něho proplulo 357 lodí a ještě 206 čeká v řadě.

Dříve se Rabía zmínil, že po incidentu správa plánuje doplnit technické služby kanálu výkonnějšími remorkéry a bagrovacími loděmi.

Kontejnerová loď Ever Given je dlouhá 400 metrů a výtlakem okolo 224 tisíc tun mířila z Číny do Nizozemska. Minulé úterý najela na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu, čímž naprosto zablokovala námořní dopravu na šest dní. V pondělí se po několika pokusech povedlo loď dostat z mělčiny. Zmiňme, že při akci bylo použito 15 remorkérů.

Škody, které byly způsobeny zablokováním Suezského průplavu v důsledku incidentu s kontejnerovou lodí se vyšplhaly na miliardu dolarů. Informoval o tom již dříve Rabía. Poradce egyptského prezidenta pro rozvoj námořních přístavů a Suezského průplavu, admirál Mohab Mamiš v rozhovoru pro Sputnik uvedl, že majitel kontejnerové lodě Ever Given chce celou situaci s kompenzací za blokování Suezského kanálu vyřešit dohodou.

V roce 2015 bylo uvedeno do provozu další koryto Suezského průplavu o délce 72 kilometrů. Jeho vytvoření umožnilo zrychlit pohyb lodí v obou směrech, ale nové koryto dubluje staré pouze v severní části kanálu.