Meghan Markleová lhala v rozhovoru s Oprah Winfreyovou, tvrdí autor biografie princezny Diany

V rozhovoru s americkou televizní moderátorkou Markleová tvrdila, že palác, ve kterém žila se svým manželem, opustila pouze dvakrát za čtyři měsíce. Kromě toho jí odebrali cestovní pas a řidičský průkaz.

„Meghan Markleová vedla normální způsob života během svého pobytu v královské rodině a viděli ji venku v restauracích s přáteli, nehledě na to, že Oprah řekla, že nevycházela z domu,“ cituje Mortona bulvární deník Daily Mail.

Připomenul také, že královský pár několikrát vycestoval do zahraničí, například v roce 2019, kdy Markleová přiletěla na soukromém letadle do New Yorku, aby oslavila své narozeniny.

Morton se také odvolal na své přátele, kteří údajně viděli manželku britského prince, když vycházela ze supermarketu s taškami plnými potravin a zamířila zpět do Kensingtonského paláce.

Dříve 14. března vyšlo najevo, že představitelé Buckinghamského paláce si najali nezaujatou právnickou firmu, aby prozkoumala stížnosti zaměstnanců královského dvora, týkající se chování manželky prince Harryho Meghan Markleové.

11. března princ William reagoval na skandální interview manželky svého bratra Harryho Meghan Markleové a uvedl, že královská rodina není rasistická.

Zmiňme, že 7. března během rozhovoru pro televizní společnost CBS manželka britského prince řekla, že někteří členové královské rodiny se obávali barvy kůže jejich tehdy ještě nenarozeného syna Archieho. Markleová neuvedla konkrétní jména, aby neuškodila královské rodině a dodala, že jí o tom řekl její manžel.

V lednu loňského roku vévoda a vévodkyně ze Sussexu oznámili své přání vzdát se povinností starších členů královské rodiny a být finančně nezávislí na Buckinghamském paláci.