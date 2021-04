Bombastická grafika Resident Evil Village pro PS4. Trailer prozradil detaily

Vývojáři zatím vždy ukazovali hru pro počítač či pro PlayStation 5. Původně říkali, že neplánují novou část hororové série pro konzole současné generace. V průběhu ledna ale změnili názor.

Na konzoly PS4 Pro hra běží na stabilních 60 FPS, lepší kvalitu bude možné dosáhnout pouze na počítačích, PlayStation 5 a Xbox Series XS.

Hráči si budou moci nový Resident Evil Village začít pořizoval 7. května – pro počítače, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series XS.

V novém díle se hráči ocitnou opět v kůži Ethan Winterse. Ten nyní musí čelit vlkodlakům, vampírům a návratu Chrise Redfielda.

Update Zaklínače

Na konci března jsme informovali o updatu pro hru Zaklínač. Update, který by měl polského RPG Zaklínače 3 výrazně zkrášlit a urychlit, totiž vyjde ještě letos.

Ačkoliv od vydání Zaklínače 3 již několik let, konkrétně šest, stále je na úplném vrcholu žánru her na hrdiny (RPG). Podle všeho jsou zatím potvrzené ray-tracing a kratší nahrávací časy, a to nejen pro samotnou hru, ale i datadisky. Rovněž lze předpokládat, že součástí vylepšení hry bude i její rychlejší snímkování.

Nutno podotknout, že v herním světě je ještě poněkud zmatek, co to znamená pro hráče, kteří již vlastní hru na PlayStationu 4 a Xboxu One. Zatímco CDPR si všiml, že stávající majitelé obdrží bezplatný upgrade, marketingové materiály uvádějí pouze kompletní vydání RPG.

Zaklínač se těší oblibě nejen ve formě videohry, ale také coby televizní zpracování. Televizní seriál Zaklínač je považován za jednu z nejúspěšnějších inscenací společnosti Netflix. První řada seriálu Zaklínač vyšla v prosinci 2019. Navazuje na sérii knih polského spisovatele Andrzeje Sapkowského napsaných v žánru fantasy. Knihy vypráví příběh lovce příšer Geralta z Rivie. V hlavních rolích hrají Henry Cavill, Freya Allanová, Joe Baty, MyAnna Buringová a Tom Canton.

V červnu 2020 společnost Netflix prozradila název druhé řady seriálu: The Witcher: Blood Origin (Zaklínač: Původ) a bude mít šest částí.