Pes novinář aneb Jak zlatý retrívr vytrhnul mikrofon z rukou moderátorky během živého vysílání

Novinářka Naděžda Serežkinovová měla reportáž o počasí v hlavním městě Ruské federace Moskvě. Když chtěla redaktorka říct něco více o počasí a o tom, kdy můžou Moskvané odložit zimní kabáty, z ničeho nic k ní přiběhl pes a ukradl jí mikrofon. Poté vzal chlupáč nohy na ramena a uháněl co nejdál od novinářského týmu. Novinářka nezahálela a běžela za psem, aby jí vrátil to, co jí patří.

Za chvíli se novinářce povedlo zloděje polapit a mikrofon jí vrátil. Během události se nikomu nic nestalo. Odnesl to pouze mikrofon, na kterém zůstaly stopy zubů. Vzhledem k tomu, že šlo o přímý přenos, diváci mohli sledovat celou situaci od začátku až do konce.

Moderátorka zpráv však neztratila duchapřítomnost a předpověď počasí dokončila místo své kolegyně.

Během chvíle se studiu povedlo opět navázat kontakt s redaktorkou. Ta se smála a hladila pejska.

„Jak jsem už řekla, počasí v hlavním městě je hezké a je ideální pro procházky s vašimi čtyřnohými miláčky, ode mě je to vše,“ dokončila svoji kuriózní reportáž moderátorka.

Majitelka psa prozradila, že pes se jmenuje Martin a ve skutečnosti je to velice hodný a hravý pejsek. Televizní kanál již avizoval, že moderátorka chystá novou reportáž, a proto se chystá v nejbližších dnech navštívit svého nového čtyřnohého přítele.

Tento kuriózní případ za účasti psů však není ojedinělý. V lednu novinář Alexandr Sašněv během natáčení reportáže zachránil topícího se psa. Novinář neváhal a skočil za psem do ledové vody.