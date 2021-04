Suezský průplav byl po nehodě vyčištěn: Více než 400 obřích lodí již proplulo úžinou

V sobotu proplula přes kanál poslední skupina plavidel složená ze 61 lodí, které čekaly na průplav poté, co došlo k nehodě kontejnerové lodi Ever Given.

Všechny lodě, které nemohly pokračovat v cestě kvůli tomu, že loď Ever Given zablokovala průplav, již úspěšně překonaly Suez, informoval portál Daily Mail.

V sobotu přes kanál proplula poslední skupina složená z 61 lodí. Kromě toho proplulo dalších 24 lodí, které na místo dorazily už poté, co byl kanál úspěšně odblokován. V sobotu tedy před průplav proplulo 85 lodí, přičemž 35 lodí překonalo průplav směrem ze severu, dalších 50 směrem z jihu. Celkový výtlak pouze těchto lodí činí 4,2 milionů tun.

Celkově kvůli blokaci průplavu čekalo na vyřešení situace 422 lodí.

Transport přes Suezský průplav představuje přes 10 % světového obchodu. Vše se začalo normalizovat v pondělí poté, co Ever Given o výtlaku 200 000 tun byla uvolněna a mohla se znovu začít pohybovat.

Kontejnerová loď Ever Given je dlouhá 400 metrů a výtlakem okolo 224 tisíc tun mířila z Číny do Nizozemska. Minulé úterý najela na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu, čímž naprosto zablokovala námořní dopravu na šest dní. V pondělí se po několika pokusech povedlo loď dostat z mělčiny. Zmiňme, že při akci bylo použito 15 remorkérů.

Škody, které byly způsobeny zablokováním Suezského průplavu v důsledku incidentu s kontejnerovou lodí, se vyšplhaly na miliardu dolarů.

Rozšíření průplavu

Včera bylo informováno, že Správa Suezského průplavu zkoumá možnosti rozšíření kanálu po incidentu s kontejnerovou lodí Ever Given. Prohloubit kanál však není třeba, uvedl vedoucí správy Suezského průplavu Usáma Rabía pro televizní stanici CNN Arabic.

„Zvažujeme možnost rozšíření Suezského kanálu po incidentu s Ever Given, ale prohlubovat kanál není zapotřebí,“ uvedl Rabía. Podle jeho vyjádření je kanál hluboký 24 metrů.

V roce 2015 bylo uvedeno do provozu další koryto Suezského průplavu o délce 72 kilometrů. Jeho vytvoření umožnilo zrychlit pohyb lodí v obou směrech, ale nové koryto dubluje staré pouze v severní části kanálu.