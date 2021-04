Odborníci upozornili na novou hrozbu, která visí nad Ruskem

Vědci z Cornellovy univerzity již dříve zjistili, že od šedesátých let ztratilo lidstvo následkem změny klimatu 21 procent růstu zemědělské produkce. To se rovná ztrátě růstu produktivity za posledních sedm let. Jak uvedli autoři studie, navzdory svému rozvoji se zemědělský průmysl ve světě nestává odolnějším vůči změně klimatu. Podle odhadů OSN je hladomorem ohroženo 34 milionů lidí.

Georgij Safonov, ředitel Centra pro environmentální ekonomiku a přírodní zdroje při Vědecko-výzkumné univerzitě Vysoká škola ekonomická uvedl, že úsilí a investice ke zvýšení produktivity zemědělských plodin, včetně nových technologií a genetického inženýrství, „již nekompenzují ztráty způsobené stále častějším suchem a jinými povětrnostními a klimatickými jevy“.

Alexej Kokorin, ředitel programu Klima a energie Světového fondu na ochranu přírody (WWF) Ruska, zaznamenal nárůst počtu období sucha v oblasti Dolní Volhy. Podle jeho názoru to bylo způsobeno globálním oteplováním. Předpovídá pokles výnosů na jihu evropské části Ruska.

Nová klimatická éra

Kombinace silných mrazů a srážek během letošní zimy je spojena s nástupem nové klimatické éry, uvedla již dříve hlavní odbornice Meteorologického ústavu pro Moskvu a Moskevskou oblast Taťjana Pozdňakovová.

Meteoroložka zároveň zdůraznila, že nová éra nezačala letos, jedná se o postupný proces, který začal před pěti až sedmi lety.

Malá doba ledová

Akademik Ruské akademie věd, vědecký ředitel Jižního vědeckého centra Ruské akademie věd, oceánolog Gennadij Matišov prohlásil, že místo globálního oteplování čeká lidstvo malá doba ledová.

Vědec uvedl, že kdyby měli pravdu zastánci teorie globálního oteplování, led v Arktidě by již roztál. Podle něj teplé období v Arktidě skončilo a klima se otáčí směrem ke studenému cyklu.

Katastrofická tendence

Globální oteplení o pět stupňů bude pro svět kritické, varoval již dříve Alexandr Šuvalov, vedoucí předpovědního centra METEO TV.

Riziko vymírání lidí

Odborník připomněl nedávnou zprávu Ruského hydrometeorologického ústavu, v níž se uvádí, že oteplování klimatu v Rusku předchází podobnému procesu na severní polokouli jako celku. Dodal, že negativní dopady oteplování, jako je nárůst srážek, pocítí Rusové zřejmě i letos.

Nárůst teplot způsobený globálním oteplováním by mohl vést k vymírání lidí v tropických oblastech, píše Nature Geoscience s odkazem na výzkum provedený klimatology z Princetonské univerzity.

Po prostudování několika modelů změny klimatu dospěli k závěru, že se zvýšením průměrných ročních ukazatelů o jeden a půl stupně může teplota v tropech dosáhnout 35 stupňů, což je považováno za mez adaptace lidského těla.

V případě takové varianty obyvatelé zemí v regionech mezi 20° severní a 20° jižní šířky nebudou schopni odolávat teplotám nad 35° a budou vystaveni přehřátí organismu, což v budoucnu může vést k jejich vymírání.