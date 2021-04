Prezident Putin podepsal zákon o zpřísnění trestu za urážku veteránů

Příslušný zákon byl zveřejněn na oficiálním internetovém portálu právních informací. Změny byly provedeny v paragrafu 354.1 Trestního zákoníku Ruské federace.

Podle zákona za šíření záměrně nepravdivých informací o činnosti SSSR během druhé světové války, o veteránech Velké vlastenecké války, spáchané na veřejnosti, hrozí občanům pokuta až do výše 3 milionů rublů (zhruba 870 tisíc korun) nebo ve výši mezd nebo jiných příjmů za období až tří let, nebo nucené práce až na tři roky s odnětím práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti až na tři roky, nebo trest odnětí svobody na stejné období s odnětím práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti až na tři roky.

Pokud se takového činu dopustí osoba využívající svého služebního postavení, skupina osob po předchozím spiknutí nebo s použitím médií či internetu, je trest přísnější: pokuta bude od 2 do 5 milionů rublů (od 580 tisíc do 1,5 milionů korun) nebo ve výši mezd odsouzeného nebo jiných příjmů za období od jednoho do pěti let, nebo budou hrozit nucené práce po dobu pěti let s odnětím práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti ve stejném období, nebo trest odnětí svobody na pět let s odnětím práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti během stejného období.

Kromě toho za šíření informací vyjadřujících zjevnou neúctu ke společnosti o dnech vojenské slávy a nezapomenutelných datech RF, spojených s obranou vlasti, jakož i znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska nebo urážení paměti obránců vlasti a ponižující čest a důstojnost veterána Velké vlastenecké války, spáchané veřejně, bude pokuta činit až 3 miliony rublů (zhruba 870 tisíc korun) nebo ve výši mezd nebo jiných příjmů za dobu až tří let, nebo budou hrozit povinné práce až 360 hodin nebo nápravné práce až rok, nebo nucené práce až na tři roky s odnětím práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti, nebo trest odnětí svobody na stejné období s odnětím práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti až na tři roky.

Pokud čin spáchá skupina osob ve spiknutí nebo prostřednictvím médií a internetu, bude peněžitý trest činit až 5 milionů rublů (zhruba 1,5 milionů korun) s odnětím práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti po dobu až pěti let, nebo odnětí svobody na stejné období s odnětím práva zastávat určité funkce nebo vykonávat určité činnosti po dobu až pěti let.