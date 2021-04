Ruské ministerstvo zahraničí okomentovalo plány USA a Velké Británie na umísťování raket středního a kratšího dosahu

Podle komentáře Zacharovové na webu ruského ministerstva zahraničí se v posledních týdnech stále častěji ozývají prohlášení zástupců Pentagonu o praktických krocích k provedení plánů co nejrychlejšího vytvoření a nasazení v různých regionech světa pozemních raket středního a kratšího dosahu, které byly dříve zakázány na základě Washingtonem zrušené smlouvy INF, a „britská armáda se připojila k otevřeně nepřátelským destabilizujícím prohlášením a činům v tomto směru“.

„Realizace těchto vojenských programů nabírá obrátky, což zjevně vede ke zúžení prostoru pro politicko-diplomatické řešení problému ‚post -INF‘ a zabránění vážnému zhoršení v raketové sféře,“ prohlásila Zacharová.

Podle jejích slov se to vše děje při absenci jasných signálů na toto téma od politické elity nové administrativy USA, stejně jako od drtivé většiny amerických spojenců v NATO, kteří, jak ukázala krize kolem smlouvy INF, zaujali souhlasný postoj k této otázce, která má pro evropskou bezpečnost rozhodující význam.

Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího dosahu (smlouva INF) skončila 2. srpna 2019. Ruský prezident Vladimir Putin později informoval o nové iniciativě k řešení situace s rostoucím napětím v Evropě poté, co USA odstoupily od smlouvy INF. Zejména prohlásil, že Moskva je připravena z dobré vůle neumísťovat rakety 9M729 v evropské části Ruské federace, ale za podmínky, že budou provedeny vstřícné kroky ze strany NATO. Navrhl také alianci, aby testování komplexů Aegis Ashore s odpalovacími zařízeními Mk-41 bylo prováděno na základnách v Evropě a raket 9M729 v kaliningradských zařízeních.

Exministr zahraničí USA označil vystoupení Washingtonu z INF za obrovskou chybu

Bývalý americký ministr zahraničí George Shultz, který vykonával tuto funkci v letech 1982 – 1989, pokládá za obrovskou chybu vystoupení USA ze Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF).

„Vystoupení ze Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu je obrovská chyba. Ztratili jste nejen samotnou smlouvu, ale všechny tyto body o kontrole nad dodržováním, na kterých jsme tak dlouho pracovali,“ řekl Shultz v rozhovoru pro list The New York Times.

„Zdá se, že mají skeptický vztah k této dohodě, ke každé dohodě. Dohody nejsou obvykle ideální. Nedostanete všechno, co si přejete. Stojí za to přistoupit na kompromisy. Je to mnohem lepší než vůbec nic,“ vyslovil své mínění Shultz ohledně počínání administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa.