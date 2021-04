„Vy a Štětina jste nenávistní odporní lidé.“ Exposlanec Gabal štval proti Rusku, ale od Čechů to schytal

K eskalaci na východě Ukrajiny se na své stránce na Facebooku vyjádřil také bývalý poslanec Ivan Gabal, který dokonce vytvořil seznam deseti bodů, co by Evropa měla podniknout proti Rusku. Jeho názory se však nelíbí zdaleka všem uživatelům.

Gabal svůj příspěvek začíná slovy, že ruská armáda stojí na okupovaných ukrajinských hranicích a Rusko militantně ústy (pozn. ministr zahraničí Sergej) Lavrova vyhrožuje. Následně celou situaci na Ukrajině přirovnává k pozici Československa vůči Hitlerově nacistické síle podporované lhostejným Západem.

Podle bývalého poslance Rusko musí od svých velvyslanců slyšet, že vojenskou agresí svinstva neodvrátí. Zařazuje sem údajnou otravu bloggera Alexeje Navalného, zasahování do voleb nebo incident s letounem MH17.

„Německo musí začít používat páku Nord Stream II. a Rusům ukázat, že se musí také jako civilizovaný dodavatel plynu chovat,“ pokračuje Gabal a dodává, že pražskou ruskou ambasádu je třeba poslat domů.

NATO by podle něj mělo Ukrajině poskytnout pomoc v podobě výstroje a informací. Podle Gabala je také nutné začít aktivní komunikaci a politiku do ruského domácího vývoje a také podporovat personální změnu v Kremlu.

Podle politika „exponenti Putinova režimu“, mezi které zařadil Miloše Zemana nebo Václava Klause, ponesou za agresivní válku explicitní odpovědnost, protože podle něj Putina podporovali zejména vůči Ukrajině a Krymu.

„Zcela kriminální je pozice Okamury, LePenové a dalších evropských (rakouských, italských) extremistických politiků, podezřelých či usvědčených z přijímání volebních peněz od Ruska. Takové chování je vědomá vlastizrada. A mělo by být vyšetřeno jako protiústavní až k zákazu těchto stran,“ napsal Gabel jako poslední bod svého seznamu.

Uživatelé nesouhlasí

Pod příspěvkem se objevila spousta komentářů uživatelů, kteří s názorem politika nesouhlasí. Zdeňka Karolová uvádí, že by se Gabal kvůli výzvám k válce měl stydět, podle ní by potom měl jít do první linie.

„Že se nestydíte, pane Gabal, vyzývat k válce. Vy a vám podobní by měli jít do první linie. Je dobré, že jste se už nedostal do politiky, vy a Štětina jste nenávistní odporní lidé,“ uvedla uživatelka.

Další upozorňují na to, čí vojenská technika brázdí evropské silnice a v kolika zemích již USA ukázaly svoji demokracii.

„Američané si tady v Evropě vojenskou technikou brázdí silnice, jako by jim to tu patřilo, pořádají si cvičení čím dál tím blíž ruských hranic… to je v pořádku… ale když Rusko dělá cvičení na svém území, už se někteří idioti, jako je Gabal a spol., můžou přetrhnout a cpát lidem do hlav, jaká je Rusko hrozba… V kolika zemích už Amerika ukázala tu svoji demokracii, kolik zemí rozvrátila??? Kde všude a kolik základen na světě má??? Kolik jich má Rusko???“ táže se Jurij Zizu.

Pro další je komentář Gabal tak veselý, že by měl mít svůj vlastní humoristický pořad v televizi nebo navštívit Chocholouška.

„Toto by mělo mít svůj humoristický pořad v televizi. Ten člověk je tak mimo, že je to až komické,“ píše Olga Pěkná. „Myslím, že by se na něho měl podívat Chocholoušek,“ dodává Lubomír Dokulil.

Reakce Ruska

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov a náměstek ministra zahraničí Ruské federace Sergej Rjabkov okomentovali zprávy, že se ruské vojenské jednotky údajně pohybují po Rostovské oblasti směrem k Ukrajině v automobilech se zalepenými espézetkami.

Přesuny ruské armády nemusí nikoho ani trochu znepokojovat, řekl novinářům prezidentův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov. Zdůraznil, že Rusko nepředstavuje hrozbu pro žádnou zemi na světě, včetně Ukrajiny.

Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo, že Rusko na svém území podniká kroky, které považuje za nutné.

Sergej Rjabkov rovněž uvedl, že Ruská federace a USA udržují kontakty ohledně Ukrajiny na vysoké úrovni. Moskva ujistila Washington, že obvinění z údajné ruské destabilizace situace na východní Ukrajině jsou neopodstatněná.