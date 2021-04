Vědci zjistili hlavní faktor dlouhověkosti

Výsledky téměř dvacetiletého výzkumu divokých ovcí ve Skotsku ukázaly, že s délkou života koreluje délka telomer, která se určuje hlavně genetikou a dědičností, nikoli jejich zachovalost, která záleží na životních podmínkách a na okolním prostředí. Studie byla zveřejněna v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.