Spojené státy selhaly během testování hypersonických zbraní

„Americké letectvo selhalo při testování technologie hypersonických zbraní, 5. dubna během prvních letových zkoušek kvůli technickým problémům, které se objevily, nosná raketa neodstartovala,“ uvádí se v prohlášení amerického vojenského letectva.

Vojenští inženýři plánují raketu prozkoumat, aby pochopili, proč se nevypustila, a provést změny v její konstrukci.

„Zatímco start byl zklamáním, test poskytl neocenitelné informace, které je třeba prozkoumat, a pokračovat v tom. Proto provádíme testování,“ řekl Heath Collins, vedoucí programu zbraní USA pro letectvo.

Kromě spuštění ARRW měla americká armáda v úmyslu vyhodnotit výkon rakety při provozních rychlostech.

Připomeňme, že zkušební hypersonická raketa ARRW byla dodána společnosti Edwards AFB 1. března. Produkt měl být testován do 30 dnů.

V srpnu 2020 výzkumná služba amerického Kongresu uvedla, že specializované instituty amerických ozbrojených sil pracují v oblasti hypersonických zbraní ve třech směrech:

nejaderný rychlý útok; v rámci tohoto programu je vyvíjen kluzák a balistická raketa, odpalované z ponorek třídy Virginie;

hypersonická zbraň dlouhého doletu; v tomto směru navrhují zbrojíři pozemních sil kluzák s dosahem přibližně 2 200 kilometrů;

vzdušné zbraně rychlé reakce (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon); tento program předpokládá vytvoření bojové hlavice schopné vyvinout rychlost až 20 Ma a dolet přibližně 925 kilometrů.

Zkoušky posledního programu byly provedeny v těchto dnech.

V Rusku vytváří řadu nových hypersonických zbraní

Na začátku dubna generální konstruktér NPO Mašinostrojenija Alexandr Leonov oznámil, že v Rusku vzniká celá generace hypersonických zbraní, která bude rozvíjet technologie používané při výrobě Avangardu, Zirconu a Kinžalu. Zároveň uvedl, že ruské projekty v této oblasti nemají konkurenci.

„Dále než hypersonická rychlost, po známým mně charakteristikám Avangardu, pokud jde o rychlost, už není kam jít. Dále lze zlepšit pouze parametry systému pronikání protiraketové obrany, naváděcího systému atd. Jedná se o vnitřní zlepšování,“ prohlásil Leonov.

Podle jeho hodnocení po vytvoření nadzvukových programů je Rusko v těchto technologiích mimo konkurenci.

„Skutečnost, že jsme nejlepší na světě, není vůbec žádné tajemství,“ domnívá se ředitel podniku.

V prosinci vojenský komentátor časopisu The National Interest Mark Episkopos uvedl, že Spojené státy, stejně jako každá jiná země na světě, není schopná zachytit ruský hypersonický komplex Avangard. K takovému závěru dospěl poté, co se podíval na video z naložení dalšího Avangardu do odpalovací šachty.

Na konci loňského roku ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že v roce 2021 by strategické raketové síly měly dostat 13 raketových systémů Jars a Avangard, což zvýší podíl moderních zbraní v tomto typu vojsk na 88,3 procenta.