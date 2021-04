Kreml: Na ruskou vakcínu proti covidu-19 je vysoká poptávka

Zmínil přitom, že nezná podrobnosti okolo Sputniku V na Slovensku.

„Neznám podrobnosti, proto nebudu nic říkat. Tam celkově vidíte, že v EU, z jedné strany, existuje ona centrální agentura. Z druhé strany existuje přání jednotlivých zemí, aniž by čekaly na jakákoli centrální rozhodnutí, na základě dvoustranných kontaktů již domlouvat možné nákupy. Existuje stabilně vysoká poptávka v mnohých světových zemích. To je to, co je dostatečně očividná realita a s čím my nyní pracujeme,“ řekl novinářům, když odpovídal na otázku okolo ruské vakcíny na Slovensku.

Matovič v Rusku

Bývalý předseda slovenské vlády, nynější ministr financí země Igor Matovič, napsal, že dnes míří do Moskvy, kde bude jednat s Kirillem Dmitrijevem o vakcíně Sputnik V.

„Dnes se v Moskvě setkám s Kirillem Dmitrijevem, CEO Russian Direct Investment Fund (Ruský fond přímých investic), pod kterého přímo spadá výroba vakcíny Sputnik V Gamaleji a se kterým jsem celý kontrakt na dva miliony vakcín dohodl,“ uvádí Matovič na Facebooku.

„Jakékoliv pokoutné a systematické snahy zabránit tomu, aby se Sputnik V na Slovensku mohl používat, z hloubky duše odsuzuji a udělám všechno pro to, aby nakonec byly neúspěšné a milion lidí se Sputnikem V mohl na Slovensku nechat nakonec očkovat,“ pokračuje Matovič a dodává, že o výsledcích bude informovat.

Nákup vakcíny Sputnik V v době, když byl ještě předsedou vlády, vedl k tomu, že ve slovenském kabinetu vznikl rozkol. Ten trval po dobu několika týdnů. Vše nakonec vyústilo v politický kompromis, kdy Igor Matovič odešel z čela vlády, a na jeho místo nastoupil Eduard Heger. Matovič stanul v čele ministerstva, které do té doby Heger vedl – stal se ministrem financí.