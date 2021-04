Lékař varoval před používáním anestetik proti bolestem hlavy

Odborník má za to, že užívání jakýchkoli léčivých prostředků musí záviset na příčině bolestí hlavy. Může to být zvýšený krevní tlak, vysílení, jak tělesné, tak emocionální, anebo cévní aneurysma. Bez speciální léčby to může mít vážné následky.

Když má člověk tyto bolesti poprvé, nic podobného dříve neměl, měl by se obrátit na lékaře... „Jsou případy, kdy banální bolesti hlavy byly symptomem vážných nemocí, ale pacientovi byla nemoc diagnostikována před vznikem komplikací,“ vysvětlil Bězymjannyj.

O čem svědčí závratě

Neurolog, neurofyziolog, zdravotnický bloger Alexandr Budik v rozhovoru pro Sputnik sdělil, s čím může souviset závrať a jak pochopit, že je na čase jít k lékaři.

Lidé si občas stěžují, že se jim točí hlava, když například vstávají od stolu. Nemusí se toho bát, řekl neurolog. Tento krátkodobý pocit nestability není samozřejmě moc příjemný, ale celkem fyziologický.

„Tento stav se jmenuje ortostatická hypotenze. V okamžiku, kdy člověk vstává z polohy vsedě, zůstává všechna krev pod vlivem gravitace na stejném místě, srdce potřebuje jistý čas, aby přečerpalo krev k hlavě. Proto, zatímco organismus chystá změnu polohy, může člověk pocítit lehkou nestabilitu, závrať,“ poznamenal Budik.

Když ale při závrati vznikne pocit otáčení, může to svědčit o problémech s vestibulárním ústrojím.

„Když mozek přestává správně vnímat informace kvůli té nebo jiné patologii, vzniká domnělý pocit otáčení, pak se člověk musí obrátit na neurologa,“ řekl Budik.

Varoval, že závrať může být rovněž signálem velmi vážných onemocnění a situací ohrožujících život. V tomto případě je doprovázena těžkými symptomy, kvůli kterým je potřebná neodkladná lékařská péče.

„Když mluvíme o situacích ohrožujících život, pak je to závrať doprovázená zvýšenou teplotou, bolestmi hlavy, zvrácením, poruchami pohybu rukou nebo noh, když náhle vzniká slabost. Delší závrať, když člověk vidí, že v jeho tváři vznikla asymetrie, musí být vyhodnocena jako symptom ohrožující život, a je třeba se obrátit na neurologa,“ zdůraznil Budik.

Při intenzivní závrati je třeba hned zavolat sanitku, řekl lékař.