V Egyptu informovali o objevení „zlatého města“

Nedaleko egyptského Luxoru bylo odhaleno ztracené „zlaté město“, které bylo založeno před více než 3 500 lety, poté však bylo opuštěno a zasypáno pískem. O nálezu informuje egyptský archeolog Záhí Havás na Facebooku.

„Ulice města jsou rozděleny domy, které mají stěny vysoké až tři metry, podařilo se nám objevit, že se město táhne západně až ke známému městu Dér el-Medína,“ uvádí Havás.

V objeveném městě archeologové našli kompletní zdi domů i pokoje jak s předměty denní potřeby, tak s prsteny, vyobrazeními skaraebů a barevnými keramickými nádobami. Našli také cihly s Amenhotepovou kartuší. Na místě se také našlo mnoho pecí na výrobu skla a fajánsu.

Vykopávky byly zahájeny v září 2020, kdy archeologové zahájili pátrání po pohřebním chrámu Tutanchamona. Brzy vědci začali na každém kroku objevovat cihly, následně objevili celé město v dobrém stavu.

Když archeologové prozkoumali hieroglyfické nápisy na nádobách na víno, zjistili, že se zde nacházely paláce Amenhotepa III. Datování potvrzují i další nálezy. Pozdější nápisy potvrzují, že město nadále existovalo i v době, kdy Amenhotep III. vládl společně se svým synem Achnatonem.

Při pokračování vykopávek archeologové objevili i další části města – administrativní, obytnou a průmyslovou, kde se nacházela například výrobna cihel. Byly nalezeny také formy na výrobu předmětů ze železa a skla.

Objevené město se nachází na levém břehu řeky Nilu poblíž dnešního Luxoru, Údolí králů a Memnńových kolosů.

Nejstarší křesťanský klášter

Nález, který je nejstarším doloženým klášterem na celém světě, jehož stáří se odhaduje na více než 1600 let, může změnit vnímání lidstva a jeho znalosti křesťanství. Bohužel se bude muset zasypat pískem, protože rozpadlé zdi by nevydržely zkoušky, které by nachystalo počasí.

Při překvapivém nálezu během vykopávek v oáze Bahariya v egyptské poušti našel norský výzkumný tým zbytky toho, co se jeví jako nejstarší datovaný křesťanský klášter na světě.

Zdi a podlahy s řeckými nápisy byly zachovalé, což je považováno za raritu, protože budovy jsou staré více než 1 500 let. Odborníci potvrdili, že četné vykopané předměty, včetně mincí, keramiky a skleněných předmětů, pocházejí z doby kolem roku 350 našeho letopočtu.