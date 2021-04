Z Bajkonuru k ISS odstartovala vesmírná loď Gagarin

„Loď se oddělila od třetího stupně nosné rakety," oznámil hlasatel na vyhlídkové plošině Bajkonuru.

Start proběhl v souvislosti s 60. výročím vesmírného letu Jurije Gagarina z 31. startovací plochy kosmodromu Bajkonur. Gagarin v roce 1961 startoval z 1. startovací plochy, které je nyní před plánovanou rekonstrukcí.

Loď přepravuje na ISS tři kosmonauty: Rusy Olega Novického a Petra Dubrova a Američana Marka Vande Heiho. Pro Novického je to třetí let, pro Vande Heiho druhý a pro Dubrova první v jeho kariéře.

Asi devět minut po startu se vesmírná loď dostala na oběžnou dráhu a ve 13:07, tj. 3 hodiny 25 minut po startu, se připojí k ISS.

Nyní na Mezinárodní kosmické stanici pracují Rusové Sergej Ryžikov a Sergej Kud-Sverčkov, Američané Kathleen Rubinsová, Michael Hopkins, Victor Glover a Shannon Walkerová a Japonec Sóiči Noguči.

Gagarin

V souvislosti s nadcházejícím ruským svátkem Den kosmonautiky je trup lodi označen nápisem Gagarin, který bude viditelný po vystoupání do vesmíru. Na ochranu během letu atmosférou byla kosmická loď zakryta kuželem nosu rakety, který je zdoben portrétem kosmonauta a nápisem „Rok Gagarina 1961-2021“.

#СоюзМС18



Полностью завершены операции на стартовом оборудовании космодрома Байконур, замечаний нет.



До пуска остается 25 минут 🚀 pic.twitter.com/XpMOQiMHyc — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2021

Před deseti lety, kdy se slavilo 50. výročí prvního lidského kosmického letu, dostala kosmická loď Sojuz TMA-21 své vlastní jméno Gagarin. Tehdy byly na obytné části lodě byl namalován znak „Letu Gagarina do vesmíru je 50 let“ a portrét kosmonauta, na kuželu nosu rakety Sojuz FG byly vyvedeny nápisy „Gagarin“, „50 let Gagarinova letu do vesmíru“ a portrét kosmonauta s nápisem „Jedeme!“.

Posádka

Posádka na ISS veze skafandr „Snílek“ zdobený kresbami mladých onkologických pacientů. Vezou také nový detektor netěsností, aby pokračovali v hledání trhliny v ruském segmentu ISS.

Indikátorem stavu beztíže, který bude znamenat vstup vesmírné lodi na oběžnou dráhu, jak dříve uvedli kosmonauti, bylo plyšové kotě Gav.

Očekává se, že Novickij se vrátí na Zemi za 191 dní - 17. října a Dubrov a Vande Hei budou na ISS téměř rok, předběžně až do 28. března 2022. Prodloužená doba trvání letu je spojena s potřebou natáčení na ISS prvního celovečerního filmu ve vesmíru pod pracovním názvem "Výzva" v říjnu 2021, což již dříve oznámil ruský První kanál a Roskosmos.

Během své expedice, jak řekli kosmonauti na tiskové konferenci, Novickij dvakrát vystoupí do volného vesmíru, Dubrov dokonce pětkrát kvůli přípravě na přistání u ISS a uvedení do provozu multifunkčního laboratorního modulu Věda. Start modulu je naplánován na 15. července.