Velvyslanec Ruska v Rakousku promluvil o „nečistých hrách“ kolem Sputniku V

Velvyslanec RF v Rakousku Dmitrij Ljubinskij promluvil o „nečistých hrách“ kolem ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Podle jeho slov je smlouva o dodávkách vakcíny do Rakouska již skoro připravena, v případě jejího podepsání příští týden by mohly být první dodávky přípravku dodány do konce dubna.