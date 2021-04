Dva americké torpédoborce vstoupí 14. a 15. dubna do Černého moře

Dvě americké válečné lodě 14. a 15. dubna proplují přes úžinu Bospor do Černého moře. Jedná se o torpédoborce amerického námořnictva Roosevelt a Donald Cook. Informaci uvedla televizní stanice NTV.

Dříve zdroj Ministerstva zahraničních věcí Turecka pro RIA Novosti uvedl, že Washington informoval Ankaru o tom, že jejich dvě válečné lodě proplují úžinou Bospor do Černého moře, kde zůstanou až do 4. května. Později Ministerstvo zahraničních věcí Turecka potvrdilo, že lodě vstoupí do Černého moře jedna za druhou 14. a 15. dubna, a pak se 4. a 5. května vrátí.

Spojené státy mají povinnost informovat Turecko o vstupu svých válečných lodí do vod úžin Bospor a Dardanely v souladu s konvencí z Montreux.

Konvence z Montreux byla přijata v roce 1936 a garantuje obchodním lodím všech zemí svobodný pohyb přes úžiny jak během míru, tak i ve válečném stavu. Avšak režim pohybu válečných lodí se liší v závislosti na tom, zda má země přístup k Černému moři nebo nemá. Válečné lodě zemí, které nemají přístup do Černého moře, se můžou nacházet v jeho vodách maximálně 21 dní, kromě toho pro ně platí výrazná omezení co do třídy a nosnosti lodí.

Společná nosnost všech válečných lodí zemí, které nemají přístup k Černému moři a nacházejí se v jeho vodách, nesmí přesáhnout 45 tisíc tun. Celková nosnost lodí jakékoliv jedné zemi, která nemá přístup do Černého moře, nesmí přesáhnout 30 tisíc tun.

Zmiňme, že torpédoborec Roosevelt má výtlak 6950 tun (normální) a 9 648 tun (plný). Donald Cook zase 6783 a 8915 tun.