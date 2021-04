Policie byla devětkrát povolána do sídla prince Harryho a Meghan Markleové

Policie byla do sídla prince Harryho a Meghan Markleové přivolána minimálně devětkrát od doby, co se pár loni v létě přestěhoval do sídla za 14,7 milionu dolarů v Kalifornii, informovala britská média s odvoláním na údaje úřadu šerifa okresu Santa Barbara. Ukazuje to, že jen loni v červenci byli čtyřikrát povoláni policisté.

Jeden telefonát na policii byl uveden jako telefonická žádost, zatímco osm dalších bylo popsáno jako aktivace alarmu a majetková kriminalita. Poslední se datuje 16. února.

Také loni na Štědrý den jeden muž dvakrát vnikl na pozemek. Pachatel identifikovaný jako 37letý Nickolas Brooks z Ohia řekl, že si na událost plně nepamatuje.

„Bylo to mlhavé období mého života. Ani jsem nevěděl, kde jsem. Myslím, že jsem byl v té době sjetý,“ řekl deníku Sun.

Mluvčí úřadu šerifa okresu Santa Barbara odmítla poskytnout více podrobností o dalších telefonátech.

Otázka soukromí a bezpečnosti byla diskutována během rozhovoru, který princ Harry a Meghan Markleová poskytli Oprah Winfreyové. Princ Harry prozradil, že byl finančně odříznut a zbaven ochranky poté, co se manželé rozhodli odstoupit z vyšších funkcí v královské rodině, aby se stali finančně nezávislými.

„Největší obava byla, když jsme byli v Kanadě, v domě někoho jiného, pak mi bylo narychlo řečeno, že ochranka bude odstraněna. V tuto chvíli, kvůli laskavému svolení Daily Mail, svět znal naši přesnou polohu. Najednou mi došlo: Hranice by mohly být uzavřeny, naše ochranka bude odstraněna, kdo ví, jak dlouhý bude lockdown, svět ví, kde jsme, není to bezpečné, pravděpodobně odsud musíme odjet," řekl Oprah Winfreyové.

Vévoda ze Sussexu řekl, že lukrativní dohody, které pár podepsal s Netflixem a Spotify, přišly, když hledal „dost peněz na bezpečnost“.

Megxit

Počátkem tohoto roku Harry a jeho žena Meghan Markleová potvrdili, že se nevrátí jako pracující členové královské rodiny.

Buckinghamský palác uvedl, že povinnosti páru, jako jsou například patronáty, budou vráceny královně a poté rozděleny mezi pracující členy královské rodiny.

Poté, co se oba vévodové vzdali svých povinností v královské rodině, podepsali dohody se Spotify a Netflixem, které se odhadují na více než 100 milionů liber.