Princ Charles se stal novým vévodou z Edinburgu

„Tyto tituly se dědí a po smrti Jeho královské Výsosti se dostaly nejstaršímu synovi, Jeho královské výsosti princi z Walesu. Když se princ z Walesu nebo jiný držitel titulu stane králem, tituly přejdou ke koruně (to znamená, že ve skutečnosti přestanou existovat, pozn. red.),“ stojí v prohlášení Britské heraldické komory.

Když se však princ Charles stane králem, titul vévody z Edinburgu nezmizí, získá ho jeho mladší bratr princ Edward.

V roce 1999 když se Edward oženil (královna mu udělila titul hraběte z Essexu), jeho otec a starší bratr se domluvili, že se jednoho dne stane vévodou z Edinburgu. Tento okamžik však nastane až po smrti prince Philipa i královny.

Princ Philip a královna mají čtyři děti: následníka trůnu prince Charlese, prince Andrewa, princeznu Annu a prince Edwarda.

Princ Philip, manžel královny Alžběty II. zemřel v pátek 9. dubna. Pohřeb Philipa se bude kvůli koronavirovým opatřením konat v úzkém kruhu ve Windsoru. Informovala o tom britská Královská vojenská akademie.

„Pohřeb nebude státní…Tělo Jeho královské Výsosti bude spočívat na zámku Windsor, před pohřbem v kapli svatého Jiří. To je v souladu s tradicí a přáním Jeho královské Výsosti,“ uvádí se ve zprávě.

Smrt prince Philipa

Královská rodina informovala o smrti prince Philipa na sociální síti s tím, že princ zemřel včera ráno na hradu Windsor.

„S hlubokým zármutkem královna Alžběta II. informuje o smrti svého milovaného manžela, Jeho královské Výsosti Philipa, vévody z Edinburghu,“ stálo ve Tweetu královské rodiny.

Za zmínku stojí, že v únoru byl princ Philip přijat do nemocnice kvůli nespecifikovaným problémům. Začátkem března úspěšně podstoupil operaci srdce. 99letý princ byl měsíc v péči lékařů. Do nemocnice byl přijat v rámci „preventivního opatření“ 16. února poté, co se necítil dobře.

Královnin manžel byl později převezen do Nemocnice svatého Bartoloměje, kde úspěšně podstoupil operaci chronického srdečního onemocnění, než byl převezen zpět do Nemocnice krále Edwarda VII. Princ Philip strávil v londýnské Nemocnici krále Edwarda VII. celkem 28 nocí. V březnu pak nemocnici opustil.

Princ Philip byl manželem britské královny Alžběty II. Byl příslušníkem šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburské dynastie, která zahrnuje královské rodiny Dánska, Řecka a Norska. S Alžbětou měl čtyři děti (Charles, Anne, Andrew a Edward), přičemž první dvě se narodily ještě před tím, než se Alžběta stala královnou.