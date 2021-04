V Afghánistánu byl zadržen jeden z pohlavárů IS

Afghánské speciální služby zadržely předáka oddělení skupiny IS (zakázané v RF) v Kábulu Guláma Násira, oznámily místní úřady.

„Gulám Násir, syn Guláma Sahího, známý jako Al-Chorasaní, jeden z předáků teroristické skupiny IS-Tálibán a pohlavár teroristické skupiny IS v Kábulu, byl zadržen národní správou bezpečnostních sil,“ uvádí se v prohlášení viceprezidenta Amrulláha Saleha.

Podotýká se, že Násir hrál „klíčovou roli“ v organizování teroristických útoků v afghánské metropoli. Jak se tvrdí, unesl také 14letého chlapce v západní části Kábulu. Mučil ho, znásilnil a pak zabil. Po těchto zločinech se ukryl, byl ale vypátrán a zadržen příslušníky národní bezpečnosti Afghánistánu

V Afghánistánu pokračuje konfrontace vládních sil a bojovníků hnutí Tálibán, které se zmocnilo značných území ve venkovských okresech země a zahájilo ofenzívu na velká města. V zemi se také zesílil vliv teroristické skupiny Islámský stát. Národní obranné a bezpečnostní síly provádějí po celé zemi společné operace proti teroristům.

Spolupráce pohlavára IS s USA

Předák IS Abu Ibrahim al-Hashemí al-Qurashi, který se postavil do čela skupiny v roce 2019, aktivně spolupracoval s USA v době, kdy byl vězněm v iráckém žaláři v roce 2008, oznámil dříve list The Washington Post s odvoláním na nejmenované americké úředníky.

List podotýká, že v nedávno odtajněných protokolech výslechů se tehdejší irácký vězeň M060108-01 představuje jako vzorný vězeň, který spolupracuje s Američany, a je neobyčejně povídavý. Jak píše list, v průběhu výslechů sděloval, jak najít tajné základny skupiny, a také kreslil podobizny vedoucích osob organizace a říkal, kde rádi obědvají. Nakreslil mj. mapu místa, kde se ukrýval „druhý člověk“ skupiny, kterého o několik týdnů později zlikvidovali američtí vojáci. „Zdá se, že s každým výslechem se stává vězeň ústupnějším… Vězeň poskytuje hodně informace o členech IS,“ uvádí se v jednom z odtajněných protokolů z roku 2008. Je tam také uvedeno jeho pravé jméno – Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli.

List zdůrazňuje, že ministerstvo obrany USA už nejednou zveřejnilo dokumenty, které svědčí o tom, že v době svého věznění byl pohlavár IS informátorem Američanů. Nedávno zveřejněné dokumenty však podávají detailnější obraz a ukazují předáka IS jako udavače, který poskytoval USA bezcenné informace, které jim pomohly v boji s teroristickou organizací, již nyní řídí. Nebylo oznámeno, kdy byl al-Mawli z vězení propuštěn. Poslední jeho výslech je datován červencem 2008. Jak podotýká list, do té doby už přestal aktivně spolupracovat s Američany.

Likvidaci bývalého předáka IS Abú Bakra al-Bagdádího v důsledku operace speciálních jednotek USA v provincii Idlibu v Sýrii oznámil v říjnu roku 2019 americký prezident Donald Trump. Poděkoval Rusku, Turecku, Sýrii a Iráku za pomoc v likvidaci al-Bagdádího. Webové stránky spojené s islamisty oznámily, že IS potvrdila smrt svého předáka. Podle informace médií byl za nástupce al-Bagdádího zvolen Abu Ibrahim al-Hashemí al-Qurashi.