V Rusku se vyvíjí další vakcína proti koronaviru

„Nyní se vyvíjí v tomto ústavu další vakcína proti nové koronavirové infekci, první předběžné výsledky vědecké práce očekáváme už v nejbližší době,“ řekl Muraško novinářům.

Ředitel ústavu Dmitrij Lioznov podotkl, že se plánuje zahájit klinické studie vakcíny už na podzim, a v zimě nebo na jaře příštího roku může být vakcína přístupná.

Plány AstraZeneca snížit dodávky vakcín do EU

Britsko-švédská farmaceutická společnost AstraZeneca dodá v tomto týdnu do členských zemí EU skoro dvakrát méně vakcín proti koronaviru, než se dříve plánovalo, oznámil list The Financial Times s odvoláním na dokumenty, které dostal k dispozici.

Podle informace listu plánuje společnost dodat do zemí EU, a také na Island a do Norska 1,3 milionu dávek vakcíny. V polovině března AstraZeneca předpokládala, že objem dodávek bude činit 2,6 milionu dávek. Společnost se přitom nevzdává svých plánů dodávek 70 milionů dávek ve druhém čtvrtletí, podotýká FT.

Výbor pro bezpečnost léčiv EMA po průzkumu dodatečné informace o vakcíně AstraZeneca ve středu oznámil, že její užitek převažuje s ní spojená rizika, uznal však pravděpodobné spojení mezi vakcinací a velmi vzácnými tromboembolickými komplikacemi u pacientů. Regulační úřad pokládá za nutné zapsat malou pravděpodobnost podobných komplikací na seznam vedlejších účinků této vakcíny. Odborníci přitom nedokázali potvrdit jakékoli konkrétní rizikové faktory spojené s AstraZeneca, které by mohly vyprovokovat trombózy. Je jenom známo, že většina již zaznamenaných případů se stala ženám mladším 60 let v průběhu čtrnácti dnů po očkování.

V březnu začala přicházet informace o nebezpečných komplikacích u některých pacientů naočkovaných vakcínou AstraZeneca v EU. Jako první začalo bít na poplach, kde byla u jednoho člověka po očkování diagnostikována trombóza, a pacient zemřel 10 dní po očkování, a jiný člověk byl po očkování hospitalizován s tromboembolií plicní tepny. Po Rakousku začala informace o komplikacích přicházet také z jiných evropských zemí.

Některé evropské státy se rozhodly z bezpečnostních důvodů pozastavit použití této vakcíny. Avšak 18. března evropský regulační úřad EMA oznámil, že jeho odborníci nepotvrdili, že vakcína AstraZeneca zvyšuje celkové riziko tromboembolických komplikací. Regulační úřad EU potvrdil bezpečnost a efektivitu vakcíny AstraZeneca proti koronaviru a podotkl, že její přednosti a ochrana obyvatelstva značně převažují s ní spojená rizika. Poté řada zemí obnovila použití této vakcíny.