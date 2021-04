Kritici uvedli, jaká je nejhorší superhrdinská franšíza všech dob

Podle studie, která se zabývala hodnocením na webových stránkách Rotten Tomatoes, je nejméně šťastný příběh Supermana. Právě filmy jako Superman 3 a Superman 4: Finding Peace měly nejnižší hodnocení.

Navzdory úspěchu série Temný rytíř bylo druhé místo zaplněno projekty o Batmanovi. Je třeba poznamenat, že na rozdíl od úsilí režiséra Christophera Nolana získaly snímky o této postavě v průměru nízké hodnocení kvůli neúspěšným filmům jako Batman a Robin.

První trojku tohoto žebříčku uzavírají filmy o DC Extended Universe (DCEU), rozšířeného fikčního vesmíru. Podle kritiků byly nejvíce neúspěšnými projekty v této sérii Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti a Sebevražedný oddíl.

Žebříček nejlepších superhrdinských franšíz vedl film Úžasňákovi, snímky Strážci galaxie, První Avenger, The Avengers a Deadpool se umístily na vrcholu žebříčku.

Nový film o Supermanovi

Společnost Warner Bros připravuje natáčení nové verze filmu o Supermanovi. Scénář bude připravovat Ta-Nehisi Coates.

Uvádí se, že na filmu bude pracovat J. J. Abrams a jeho produkční společnost Bad Robot a Hannah Minghellová. Scénář k filmu připravuje Ta-Nehisi Coates.

V současné době není známo, kdo bude nový film o Supermanovi režírovat. Podle médií zatím není známo ani to, kdo ztvární Kal-Ela, známějšího jako Superman. Pravdou zůstává, že zdroje The Hollywood Reporter uvádí, že by se mohlo jednat o příběh o hrdinovi s tmavou pletí.

Naposledy jsme mohli na obrazovce Supermana vidět ve filmu Liga spravedlnosti z roku 2017. Supermana si v něm zahrál Henry Cavill.

Zmiňme, že Coates je uznávaným autorem mnoha bestsellerů, například Mezi světem a mnou (Between the World and Me), Krásný boj (Beautifull Struggle) a Byli jsme osm let u moci (We Were Eight Years in Power).

Nový film o Supermanovi není první zkušeností spisovatele se světem superhrdinů. Coates totiž napsal sérii knih komiksů Marvel pro Captain America a Black Panther.