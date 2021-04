Lékařka uvedla, co musejí jíst starší lidé pro dlouhý život

Podle jejích slov staří lidé někdy mají pocit, že nepotřebují mnoho jíst, protože se málo pohybují a málo pracují. Jídlo ale je pro starší lidi jedna z nejdůležitějších věcí, neboť má velký vliv na zdraví, podobně jako u malých dětí.

„Pokud starší člověk nekonzumujemnožství kalorií, pokud je množství bílkovin sníženo z nějakého důvodu v jeho jídle, chybí dostatečné množství kalcia, mikroelementů, vitamínů D, tak procesy stárnutí začínají probíhat velmi rychle, velmi rychle se rozvíjí syndrom podvyživenosti – syndrom deficitu stravování. Starší lidé mají zvláštní zuby, zvláštním způsobem se u nich vydělují sliny, zvláštním způsobem probíhá zpracovávání potravy v žaludku, (…) jestliže konzumace potravin není dostatečná, není racionální, tak člověk začíná rychle ztrácet svoji svalovou sílu, přichází o svoji pohyblivost, klesá imunita, vznikají respiratorní a další infekce,“ uvedla Runichina.

Lékařka dále zdůraznila, že otázka stravování musí ve středu pozornosti rodin, kde žijí starší lidé, přičemž sami staří lidé mají věnovat pozornost tomu, co jedí a v jakém množství.

„Akcent děláme na dostatečné množství bílkovin v jídle, norma je 1,-1,5 gramu na jeden kilogram váhy člověka každý den,“ dodala Runichina.

Prodloužení mládí

Před několika dny jsme psali o tom, jak je možné si prodloužit mládí - pomocí fyzické aktivity, výživy, vody, plnohodnotného spánku a práce, řekl v rozhovoru pro Sputnik lékař, ředitel Ředitelství pro koordinaci činnosti zdravotnických organizací departamentu zdravotnictví Moskvy Alexej Bezymjannyj.

„Nejefektivnějšími prostředky na prodloužení mládí jsou fyzická aktivita, správná výživa, voda, plnohodnotný spánek a práce. Když člověk hodně pracuje, zachovává si intelektuální potenciál a fyzickou kondici. Lidé, kteří pracují poté, co odejdou do důchodu, žijí déle, je to všeobecně uznávaná skutečnost. Je ale žádoucí, aby činnost neničila nervy a aby byla spojena s duševní prací. Jsou také důležité pravidelné kontroly, pravidelný screening a prohlídky, aby bylo zabráněno různým nemocem v raných etapách a likvidována rizika, pokud nějaká jsou,“ řekl Bezymjannyj.