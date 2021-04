Vědci zjistili, proč nemůžete věnovat pozornost jiným domácím mazlíčkům v přítomnosti vašeho psa

Už jste někdy zkoušeli hladit jiné psy, když jste byli na procházce se svým mazlíčkem? Hráli si s nimi či je krimili? Vašemu domácímu mazlíčkovi by se to určitě nelíbilo. Proč? Vědci již mají na tuto otázku odpověď.

Vědci z Univerzity v Aucklandu zjistili, že psi jsou schopni zažívat skutečnou žárlivost. Jejích studie byla publikovaná v časopise Psychological Science.

Odborníci provedli experiment, kterého se zúčastnilo 18 domácích mazlíčků a jejich majitelů. Dobrovolníci byli umístěni ve dvou typech místností: jeden měl flísový válec, druhý pak naopak realistickou napodobeninu psa.

Ukázalo se, že zvířata, která viděla svého majitele s „umělým domácím mazlíčkem“, vykazovala jasné známky žárlivosti, zatímco flísový válec jim nezpůsobil téměř žádné emoce. Taktéž měli psi podobnou reakci, i když mezi nimi a hračkou byla nepropustná clona.

„Je příliš brzy na to říci, zda psi zažívají žárlivost stejně jako my, ale nyní je jasné, že reagují na situace, které u nich způsobují žárlivost, i když k nim dochází, když nejsou na očích,“ uzavřeli vědci.

Schopnost psů určovat různé nemoci

Dříve ruská kynologická federace na svém účtu na Instagramu informovala, že speciálně vycvičení psi můžou pomocí čichu určit úroveň cukru v krvi, rakovinové nádory, epilepsii a také nákazu koronavirem.

Kynologové tvrdí, že naučit psa rozeznávat různé nemoci je možné za 3 až 5 týdnů za podmínky každodenního tréninku. Tuto práci však nemůže dělat každý pes. Kynologové cvičí jenom ta zvířata, která během výběrových zkoušek projeví zájem a mají schopnost nacházet správné zápachy.

Odborníci poznamenávají, že každá nemoc má svůj specifický zápach. Jde o to, že když lidský organismus trpí nemocí, způsobí to zvýšení tělesné teploty a záněty, co způsobí změny ve vůni organismu. Někteří psi dokážou určit i ty nejmenší změny tělesné teploty lidského organismu.

Aby pes mohl určit, zda člověk trpí nějakou nemocí, musí očichat samotného člověka nebo vzorek jeho pachu. Pokud zvíře detekuje zápach nemoci, podá znamení hlasem nebo gestem.

V současné době probíhá v Rusku výcvik psů plemena šalajka na určení zápachu koronavirové infekce.