Evoluční stáze: Tito bizarní podzemní mikrobi se nevyvíjeli 175 milionů let

Je to jako něco ze sci-fi filmu. Výzkum vedený Bigelowovou laboratoří pro oceánské vědy odhalil, že skupina mikrobů, která se živí chemickými reakcemi vyvolanými radioaktivitou, je v evolučním klidu po miliony let. Objev by mohl mít významné důsledky pro biotechnologické aplikace a vědecké porozumění mikrobiální evoluci.