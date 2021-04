Dietoložka prozradila, komu káva a čaj pomůže zhubnout

Sdělila to v rozhovoru pro agenturu Prime lékařka, dietoložka, vedoucí dietologického oddělení Evropského zdravotnického střediska Xenija Seleznjovová.

„Když pijete tento čaj, můžete skutečně spatřit rozdíl ve váze. Hmotnost těla se sníží, ale je třeba si uvědomit, že se to stane výhradně díky změně množství vody v organismu. Množství tuku se přitom určitě nesníží, ale problémy se zdravím vzniknout mohou,“ řekla lékařka.

Močopudné přípravky odstraňují z těla nejen tekutinu, ale také potřebné prvky, například kalium. V případě zneužívání těchto přípravků mohou vzniknout poruchy srdečního rytmu. Nastane dehydratace, která se nepochybně negativně projeví na zdravotním stavu, poznamenala lékařka.

Existuje názor, že káva a čaj pomáhají metabolismu. Ale, podle Seleznjovové, to není pravda. Nápoj na zhubnutí je buď močopudný, nebo působí jako projímadlo. Vůbec to nepomůže chytře snížit váhu, protože ztracená kila se rychle vrátí.

Poznamenala, že to neznamená, že káva a čaj nejsou užitečné. Je možné a je třeba je konzumovat, když to máte rádi. Hlavní je, abyste nevkládali naděje do jejich vlastností, které nemají, dodala expertka.

Neexistuje rovněž druh kávy, který spaluje tuky. Jinak by nebylo na světě tolik obézních lidí, jejichž počet pořád roste.

„Jen si představte, jaká by to byla nádhera, kdybyste si dali čaj a zhubli, nebylo by třeba chodit do tělocvičny, věnovat pozornost stravování. Bohužel, tyto nápoje nepomohou nikomu zhubnout,“ řekla na závěr odbornice.