Německý prezident Steinmeier: Sovětské oběti nacistů byli dlouho „zapomenutou skupinou“

Sovětské oběti nacistů byli až příliš dlouho „zapomenutou skupinou obětí“. Jejich paměti je potřeba věnovat více pozornosti, hlavně v souvislosti s výročím 80 let od útoku Německa na Sovětský svaz. O tom promluvil německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

Tento názor vyslovil u příležitosti 76. výročí osvobození koncentračního tábora Buchenwald.

„Sovětští zajatci a utlačovaní na nucených pracech, Rusové, Bělorusové a Ukrajinci byli největší skupinou v koncentračním táboře Buchenwald. Pseudovědecká rasová teorie nacionál-socialistů pro ně neviděla žádné místo v lidské společnosti. Byli předurčeni pro likvidaci,“ řekl německý prezident.

„V tomto roce to bude 80 let ode dne napadení německého Wehrmachtu na Sovětský svaz. Toto datum, 22. června 1941, mělo přímé následky pro koncentrační tábor Buchenwald,“ řekl a dodal, že se začátkem války proti Sovětskému svazu se do lágru dostávali noví zajatci.

Německý prezident také připomněl, že ve válce na zničení a vyvraždění Sovětského svazu Němci sovětské politické komisaře, komunisty a Židy okamžitě vraždili, „ovšem i mezi zajatci v koncentračních táborech na německém území gestapo neustále hledalo podezřelé lidi“.

„Osm tisíc takzvaných podezřelých lidí, sovětští důstojníci a Židé, byli zavražděni jen v Buchenwaldu. Sovětští vojáci byli příliš dlouho zapomenutou skupinou válečných zajatců, proto je správě, pokud my, hlavně tento rok, jim věnujeme větší pozornost,“ prohlásil německý prezident a vyzval nezapomenout na hrůzné činy prováděné v Buchenwaldu.

„Jelikož ten, kdo si nepamatuje na svoji minulost, co se odehrálo, zapomněl i to, co se může stát,“ varoval prezident Německa.

Frank-Walter Steinmeier zdůraznil, že Buchenwald je zosobněním zvěrstev nacistů , barbarství fašismu, diktatury a utlačování, a také nacionalistického obrazu mysli. Připomněl také, že to byli konkrétní lidé – Němci, kdo činil zlo jiným lidem.

V Buchenwaldu bylo za dobu fašistického běsnění uvězněno více než 250 tisíc lidí z území celé Evropy. Z toho bylo více než 56 tisíc lidí zavražděno, zemřeli hlady nebo byli umučeni při zvěrských „lékařských“ experimentech. V roce 1945, 11. dubna, v Buchenwandu začalo povstání, o dva dny později do lágru dorazila americká vojska.

Každý rok 11. dubna se nyní chápe jako připomínkový den paměti obětí fašistických koncentračních táborů.

Útok Německa na SSSR

Útok nacistického Německa na Sovětský svaz si ze sovětské strany vyžádal 27 milionů životů. Většina sovětských obětí fašistických zvěrstev přitom byli civilisté, a ne bojující vojáci.