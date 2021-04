Jde o to, že společenství ohledně odzbrojení náhle opustilo své mnoho let trvající úsilí zničit mezikontinentální balistické rakety Minuteman III (MM). Mají v úmyslu si nechat padesát let starou mezikontinentální balistickou raketu v provozu, ale projekt na vytvoření nového pozemního strategického zadržovacího systému mohou zablokovat. A to navzdory skutečnosti, že nejméně tucet odborníků tvrdí, že staré rakety nelze udržovat v provozu déle než do roku 2030.

Jaký je důvod? Ukazuje se, že zastánci odzbrojení dospěli k závěru, že je levnější ponechat si starou mezikontinentální balistickou raketu, aby bylo možné s Ruskem později uzavřít důmyslnou dohodu. Podle jejich záměru bude Rusko souhlasit se zničením tří stovek svých nových supervýkonných raket výměnou za to, že USA zlikvidují Minutemana III, kterého se chystají zbavit.

„Stručně řečeno, Raketové vojsko strategického určení Ruské federace se magicky promění v charitativní organizaci,“ ironizuje komentátor.

Podle jeho názoru je tento koncept zcela neudržitelný. V této fázi je nutná modernizace celého systému, včetně infrastruktury, velení a řízení a průmyslové základny.

Potenciál jaderných sil Ruska

„Strategické jaderné síly musí řešit úkol zajištění národní bezpečnosti státu. Dnes je tento potenciál zaručeně nadbytečný,“ oznámil Solomonov v rozhovoru, který byl zveřejněn v jednom z čísel ruského časopisu Národní obrana.

Potenciál jaderný sil Ruska je „zaručeně nadbytečný“, domnívá se generální konstruktér Moskevského institutu tepelné techniky, autor strategických raketových komplexů Topol, Jars a Bulava, akademik Ruské akademie věd Jurij Solomonov.

Zároveň poznamenal, že zbraně jsou zbraně a zastavení jejich zdokonalování je prostě nemožné.

„Nesmíme mluvit o soutěživosti v tomto procesu, o politice, ale o minimálním rozumném dostatku. Přitom se minimální rozumný dostatek určuje především kritériem, o kterém jsem opakovaně mluvil na všech úrovních, včetně té nejvyšší. Mám na mysli použití univerzálního kritéria cena-efektivita,“ oznámil generální konstruktér Moskevského institutu tepelné techniky.