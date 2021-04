V USA proběhly mítinky pod heslem „Na bílých životech záleží“

Stanice uvádí, že akce byla plánována v messengerech se šifrováním. Cílem organizátorů pochodů bylo vystoupit proti médiím, orgánům a vzdělávacím organizacím, které podle nich utiskují Bělochy. Jak uvádí stanice, od roku 2015 heslo „Na bílých životech záleží“ používali přívrženci převahy bílé rasy, včetně nacionalistů a dalších ultrapravicových radikálů.

Málopočetné akce proběhly v různých městech Spojených států amerických. Do parku města Raleigh v Severní Karolíně, kde byl plánován pochod s tímto heslem, přišli antifašisté a bojovníci proti rasismu. V New Yorku se shromáždilo něco přes deset protestujících, ale na jiném místě, než kde měl mítink proběhnout.

V Albuquergue v Novém Mexiku na akci přišel pouze jeden protestující, kterého obklíčila policie a otlačila ho od účastníků jiné akce. Podobně události vypadaly v texaském Fort Worth, kde se u plakátu s heslem shromáždili tři lidé.

Televizní stanice uvádí, že v mnohých městech se shromáždili „účastníci kontra protestu“, kteří skandovali „Na černých životech záleží“ a také „Jednota a sjednocení“.

Hnutí Black Lives Matter

Hnutí BLM se do popředí společenského povědomí dostalo poté, co v květnu minulého roku ve Spojených státech zemřel při pokusu o zatčení černoch George Floyd. Při zadržení mu jeden z příslušníků policie klečel na krku, a to nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat.

Když se zpráva o smrti Floyda dostala na veřejnost, v americkém státě Minnesota vypukly rozsáhlé protesty proti policejnímu násilí a rasismu. Ty se záhy rozšířily po celé zemi, a nakonec se dostaly i do Evropy. Policie čelila tvrdé kritice a naopak Floyd, který byl v minulosti několikrát trestně stíhán za drogové delikty, krádeže a loupežná přepadení, je oslavován jako hrdina.

Samotné protesty se často zvrtávaly do násilných akcí. Docházelo ke střetům s policií a demonstrující ničili pomníky, které podle nich symbolizují rasismus.