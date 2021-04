Vladimír Remek: Do vesmíru mě svým letem vybídl Jurij Gagarin

„Byl jsem tenkrát v sedmé třídě, měli jsme obyčejnou hodinu. Najednou jsme slyšeli školní rozhlas. Náš ředitel vzrušeně sdělil, že ve vesmíru je sovětský kosmonaut Jurij Gagarin. Byli jsme všichni nadšení. Učitelé se pokoušeli fantazírovat něco o letech do vesmíru, ale my, děti, měly prostě radost. Tento den jsem začal myslet na to, jak by to bylo skvělé, kdybych mohl jednou nastoupit cestu do vesmíru, kterou proložil Jurij Alexejevič,“ řekl Remek.

Od toho jara věnoval Vladimír Remek svůj život vybranému cíli, letu do vesmíru. Zatím ještě nechápal, jak se může stát kosmonautem, ale všechny své činy zaměřil na splnění tohoto snu. Intenzivně sportoval, což mu pak pomohlo vydržet obrovské tělesné zátěže ve Středisku na přípravu kosmonautů. Výborně se učil na střední a vojenské letecké škole, byl jeden z nejlepších ve svém leteckém pluku, létal se stíhačkou MiG-21 a pak jen s jednou dvojkou absolvoval Vojenskou leteckou akademii Jurije Gagarina.

„Když nastal čas na zvolení povolání, myslel jsem především na to, že téměř všichni sovětští kosmonauti a američtí astronauti byli původně piloti. Znamená to, myslel jsem si, že musím opakovat jejich cestu, stát se vojenským pilotem, dobývat nebe,“ řekl Remek.

Po absolvování akademie dostal Remek pozvání do Hvězdného městečka. Na let s lodí Sojuz 28 se připravoval pod vedením zkušeného Alexeje Gubareva, se kterým si brzy začali výborně rozumět z půl slova nebo gesta. Poté proběhl jejich let, několik dní práce na vesmírné stanici Sojuz 6. Byl to první let mezinárodní posádky v dějinách a první let do vesmíru představitele jiné země než SSSR nebo USA, občana malého Československa Vladimíra Remka.

„Potkal jsem pak jednoho francouzského kosmonauta, který mi řekl: Ani si neumíš představit, jaký význam měl tvůj let! Spolu s kolegy piloty jsme předtím jenom snili o letech do vesmíru. Ale po tvém letu jsme pochopili: „Konečně to začalo, teď se nám také podaří se dostat na oběžnou dráhu.“ Tento Francouz pak dvakrát podnikl let do vesmíru se sovětskými partnery,“ řekl Remek.

Ještě jednoho vesmírného olegu potkal Remek v Evropském parlamentu, kde zastupoval českou Komunistickou stranu, ten zase Komunistickou stranu Itálie.

Dnešní 60. výročí letu Jurije Gagarina uvítal Remek v brněnském planetáriu, do kterého jako chlapec kdysi chodil. Má proběhnout přímé radiové spojení mezi českými odborníky, kteří se zajímají anebo se věnují vesmírným projektům.