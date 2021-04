„Moskva nerozumí tomu, jaké účely sleduje Washington na Ukrajině.“ Lavrov hovořil o vojenské aktivitě USA v Černém moři

Ruský ministr Sergej Lavrov promluvil po jednání se svým egyptským protějškem Samehem Shoukrym o různých tématech. Zaměřil se například na plány USA vyslat lodě do Černého moře, podněcování militaristických nálad Kyjeva či na možné neuvážené akce Ukrajiny. Co všechno z jeho strany zaznělo?

Směřování amerických lodí do Černého moře je doprovázeno agresivní rétorikou. Moskva nerozumí tomu, jaké konkrétní účely Washington sleduje na Ukrajině, uvedl v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Zdroj z tureckého ministerstva zahraničí již dříve oznámil, že Washington informoval Ankaru o plavbě svých dvou válečných lodí přes Bospor do Černého moře, kde by se měly nacházet v době od 14. do 15. dubna až do 4.-5. května. Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho mají operace amerických válečných lodí v Černém moři „rutinní charakter“ a Spojené státy tyto akce koordinují s tureckými úřady na základě konvence z Montreux.

„Pokud jde o vojenskou aktivitu Spojených států, včetně plavby lodí v Černém moři, dochází k tomu pravidelně. Nyní je to prováděno obzvláště agresivně a je to doprovázené agresivní rétorikou, kdy se kladou otázky, co dělá Ruská federace na hranici s Ukrajinou. Odpověď je velmi jednoduchá: žijeme tam, je to naše země. Nicméně otázka o tom, co Spojené státy podnikají prostřednictvím svých lodí a vojáků, kteří neustále organizují nějaké akce prostřednictvím NATO na Ukrajině, tisíce kilometrů od vlastního území, zatím stále zůstává nezodpovězena,“ řekl Lavrov k výsledkům jednání s egyptským protějškem Samehem Shoukrym.

Připomeňme, že konvence z Montreux byla přijata v roce 1936 a garantuje obchodním lodím všech zemí svobodný pohyb přes úžiny jak během míru, tak i ve válečném stavu. Avšak režim pohybu válečných lodí se liší v závislosti na tom, zda má země přístup k Černému moři nebo nemá. Válečné lodě zemí, které nemají přístup do Černého moře, se můžou nacházet v jeho vodách maximálně 21 dní, kromě toho pro ně platí výrazná omezení co do třídy a nosnosti lodí.

Podněcování militaristických nálad Kyjeva

Moskva navíc varuje Ankaru a další hlavní města před podněcováním militaristických nálad Kyjeva.

„Všem odpovědným zemím, s nimiž komunikujeme, a Turecko je jednou z nich, důrazně doporučujeme analyzovat situaci, věčná bojovná prohlášení kyjevského režimu a varujeme je před podněcováním militaristických nálad,“ nechal se slyšet Lavrov po jednání.

Tímto způsobem se na pozadí nedávné návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Turecku, která proběhla 10. dubna, a uprostřed diskusí o nákupu zbraní ukrajinskou stranou, ruský ministr vyjádřil k otázce o tom, zda je Rusko znepokojeno prodejem zbraní Kyjevu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však po jednáních se Zelenským uvedl, že spolupráce mezi Tureckem a Ukrajinou v oblasti obranného průmyslu není namířena proti třetím zemím.

Zmiňme také to, že tisková služba předního výrobce tureckých bezpilotních letounů Baykar dříve sdělila, že Ukrajina již koupila turecké přístroje Bayraktar.

Kyjev by mohl přejít k neuváženým akcím, tvrdí Lavrov

Kyjevský režim by se mohl pustit do neuvážených akcí, což by mohlo skončit špatně, myslí si ruský ministr zahraničí.

„Domnívám se, že jsme se v roce 2014 měli poučit. Bohužel tomu tak zatím není. Zatím nevidíme potvrzení této pravdy, osvojené, jak jsme doufali, všemi, kteří podporovali protiruské rusofobní nálady ukrajinského vedení a kteří povzbuzovali absenci jakékoli přání i minulé vlády, i současné vlády v Kyjevě, plnit mezinárodní právní dohody zakotvené v rezoluci Rady bezpečnosti, která schválila minské dohody. To by mohlo skončit špatně, protože ve snaze o obnovení svého hodnocení by mohl současný kyjevský režim přistoupit k neuváženým akcím,“ míní Lavrov.

Dodejme, že na konci března ukrajinské bezpečnostní síly oznámily, že při ostřelování u osady Šumy v Doněcké oblasti byli zabiti čtyři vojáci a další dva byli zraněni. Následně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že situaci co nejdříve projedná s lídry tzv. normandské čtyřky (Ukrajina, Německo, Rusko a Francie). Kyjev ale začal informovat o zhoršení situace na Donbasu.

Válka proti vlastnímu lidu?

V dubnu roku 2014 zahájily ukrajinské orgány vojenskou operaci proti samozvaným republikám DLR a LLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu na Ukrajině v únoru 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se oběťmi konfliktu stalo přibližně 13 tisíc lidí.

V neposlední řadě zmiňme, že Lavrov obvinil Ukrajinu a tamní úřady z války proti vlastnímu lidu.

Zároveň šéf ruského ministerstva zahraničních věcí označil slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který řekl, že kyjevské úřady na Donbasu nic neplánují, protože nemohou bojovat proti krajanům, za nepravdivá.

„Kyjev po majdanu (také tzv. revoluce důstojnosti, pozn. red.) zaútočil na svůj vlastní lid a od té doby vede válku proti svému vlastnímu lidu, které prohlásil za teroristy, ačkoli obyvatelé Donbasu na nikoho jiného na dalším území Ukrajiny nezaútočili,“ uvedl na tiskové konferenci.

Poznamenal také, že opravdu doufá, že si tento příběh všichni pamatují, přičemž zdůraznil, že i v těch zemích, které s Ukrajinou diskutují o možnosti dodávek toho či onoho vojenského vybavení.