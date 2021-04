Kardiolog vysvětlil, kdy trombóza vede k náhlé smrti

„Krevní sraženiny vytvořené v žilách dolní končetiny kromě jiného skrývají takové nebezpečí: mohou odlétat a vlétat ze žíly, dále se odtrhávat, dostat se do pravé síně, z pravé síně do pravé komory a odtud do plicní tepny, mohou již způsobit trombózu, ucpání plicní tepny, což je potenciálně život ohrožující stav,“ uvedl lékař.

Kardiolog vysvětlil, že za prvé se může při trombóze plicní tepny reflexivně zastavit srdce, za druhé se prudce snižuje saturace krve kyslíkem a dochází k těžké dušnosti.

O vzniku žilní trombózy končetiny, nejčastěji nohy, svědčí prudký nástup otoku, bolesti a zvýšení teploty postižené nohy.

Ašichmin upřesnil, že hlavními důvody vzniku trombózy je kromě genetického faktoru i nesprávný životní styl, včetně špatných návyků.

Příznaky hrozící trombózy

Již dříve hlavní kardiolog Ministerstva zdravotnictví Ruské federace Jurij Belenkov v rozhovoru pro portál Večerní Moskva hovořil o příznacích hrozící mozkové žilní trombózy.

„Za prvé je to velmi silná bolest hlavy. Druhým příznakem je porušení symetrie obličeje, když se například nosoretní rýha zvětšuje na jedné straně. Třetím znakem je zmatená řeč. Dalším příznakem je ztráta nebo zhoršení zraku,“ řekl lékař.

Podle Belenkova mohou naznačovat hrozbu trombózy i takové příznaky, jako je ztráta citlivosti končetin. Existuje mnoho známek hrozící trombózy, ale jsou velmi různé, dodal odborník.

„Od mírného stavu podobného ztrátě vědomí, kdy se člověku najednou zatočila hlava a brzy se přišel k sobě, až po ochrnutí všech končetin,“ uvedl kardiolog.