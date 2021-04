Blinken hovořil se Stoltenbergem o situaci na hranici Ruska a Ukrajiny

„V předvečer své návštěvy Bruselu uskutečnil ministr zahraničních věcí Anthony Blinken rozhovor s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Strany projednaly řadu otázek včetně naléhavé nutnosti, aby Rusko zastavilo své agresivní hromadění sil podél hranic Ukrajiny a na okupovaném Krymu,“ uvádí se v prohlášení mluvčího amerického ministerstva zahraničních věcí.

Zdůrazňuje se, že strany rovněž jednaly o „perspektivách na podporu míru v Afghánistánu a plánech týkajících se nadcházejícího summitu NATO“.

Dříve ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během své návštěvy Egypta uvedl, že Moskva nerozumí tomu, jaké účely sleduje Washington na Ukrajině. Zmínil například plány USA vyslat lodě do Černého moře, podněcování militaristických nálad Kyjeva či možné neuvážené akce Ukrajiny.

„Pokud jde o vojenskou aktivitu Spojených států, včetně plavby lodí v Černém moři, dochází k tomu pravidelně. Nyní je to prováděno obzvláště agresivně a je to doprovázené agresivní rétorikou, kdy se kladou otázky, co dělá Ruská federace na hranici s Ukrajinou. Odpověď je velmi jednoduchá: žijeme tam, je to naše země. Nicméně otázka o tom, co Spojené státy podnikají prostřednictvím svých lodí a vojáků, kteří neustále organizují nějaké akce prostřednictvím NATO na Ukrajině, tisíce kilometrů od vlastního území, zatím stále zůstává nezodpovězena,“ řekl Lavrov.

Zdroj z tureckého ministerstva zahraničí již dříve oznámil, že Washington informoval Ankaru o plavbě svých dvou válečných lodí přes Bospor do Černého moře, kde by se měly nacházet v době od 14. do 15. dubna až do 4.-5. května.

Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve uvedl, že realita v oblasti kontaktní linie sil v Donbasu je děsivá, provokace ze strany ukrajinské armády nejsou ojedinělé, ale mnohočetné. Podle jeho slov Rusko, které není stranou konfliktu, nemůže zajistit komplexní příměří v Donbasu, ale využívá svého vlivu k plnění dohod. Moskva opakovaně prohlašovala, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi.

V dubnu 2014 zahájily ukrajinské orgány vojenskou operaci proti samozvaným republikám LLR a DLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu na Ukrajině v únoru 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se obětí konfliktu stalo přibližně 13 tisíc lidí. Probíhá projednávání otázky řešení situace v Donbasu, a to i během jednání kontaktní skupiny v Minsku, která od září 2014 přijala již tři dokumenty upravující kroky k deeskalaci konfliktu. Nicméně i po dohodách o příměří mezi stranami konfliktu pokračují přestřelky.