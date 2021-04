Novinář z The National Interest Mark Episkopos vysvětlil, proč pro Rusko a Ukrajinu není výhodné zaútočit jako první v případě rozpoutání války na Donbasu.

Novinář zdůraznil, že dnes neexistují objektivní příznaky toho, že Rusko plánuje nasazení vojsk v tomto regionu, poněvadž by to bylo porušení minských dohod a také by hrozilo novými sankcemi a „vojenskými následky“. Proto je podle mínění Episkopose třeba vnímat přesun ruských vojsk pouze jako signál, že Moskva je připravena reagovat na útok vojáků ukrajinských ozbrojených sil na východní region země.

Kyjev uvažuje přibližně stejně, míní autor článku. Když bude Ukrajina chtít vyřešit konflikt v neuznaných lidových republikách válečným způsobem, riskuje ztrátu podpory USA a Evropy. V tomto případě by kyjevská vláda zopakovala strategické chyby Tbilisi, jejichž následkem byl ozbrojený konflikt v Jižní Osetii v roce 2008.

Takže zahájí-li jedna strana válku první, octne se v nevýhodném postavení, protože nehledě na dnešní eskalaci se geopolitické výpočty Moskvy a Kyjeva nezměnily, míní expert.

Hlava neuznané Doněcké lidové republiky Děnis Pušilin dříve řekl, že Ukrajina je připravena na válečné akce. Poznamenal, že na styčné linii na Donbasu nastalo neostřejší období v posledních letech.

Ale jak prohlásila mluvčí prezidenta Volodymyra Zelenského Julia Mendelová, Kyjev na Donbasu útok neplánuje.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil situaci na východě Ukrajiny za nebezpečnou, protože tam „může každou chvíli vypuknout občanská válka“. Zdůraznil přitom, že nikdo neusiluje o válku s Ukrajinou.

Situace na východě Ukrajiny

Konflikt na Donbasu trvá již sedm let, za jeho oběť padlo asi 13 tisíc lidí. Urovnání projednávají na schůzkách minské skupiny. Její účastníci schválili několik dokumentů o příměří, přestřelky však pokračují.

Loni v červenci nabylo platnosti všeobecné příměří. Od února letošního roku se však situace zhoršila, došlo k atentátu na velitele praporu Lidových milic DLR, ukrajinští vojáci ostřelovali z minometů Gorlovku a předměstí Doněcka, boje jsou tvrdší. V dubnu DLR informovala o smrti dítěte po útoku ukrajinského dronu. Ukrajinští vojáci také ostřelují neuznané republiky ze zbraní zakázaných minskými dohodami.