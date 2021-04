Bidenova protiruská rétorika a tlak na Kyjev, aby zhoršil situaci v Donbasu, by mohly přivést USA k válce, na kterou nejsou připraveny. Plukovník americké armády ve výslužbě Douglas McGregor o tom píše v článku pro The American Conservative.

Podle jeho slov mohou prohlášení Ukrajiny o možnosti vojenského urovnání v Donbasu vyvolat konflikt mezi USA a Ruskem. Přitom Biden nepovažuje za nutné vysvětlovat svým občanům, proč Washington podporuje takové hrozby ze strany Ukrajiny.

Expert uvedl jako příklad incident z roku 1937, kdy japonská vojska potopila americkou loď na řece Jang-c'-ťiang. Tehdy byl prezidentem Franklin Roosevelt: odmítl se pomstít Japoncům, a to navzdory nátlaku admirálů loďstva, protože si uvědomoval, že armáda není připravena na totální válku.

Pokud jde o Trumpa, v roce 2019 mnoho jeho poradců vyzývalo k válce s Íránem, ale prezident to odmítl. Bidenova administrativa naopak neposlouchá rady a varování a nechová se jako jeho předchůdci. Plukovník se domnívá, že v Oválné pracovně nyní není žádný dospělý člověk, který by prostě řekl „ne“. Pro Bidena je však snadné „zaujmout pózu“ a poučovat, pokud jde o to, co se děje tisíce kilometrů od Spojených států. Ale to nemůže trvat věčně, domnívá se McGregor.

Připomněl značnou převahu ruské armády nad ukrajinskou. Tvrdí, že síly NATO v Evropě jsou příliš slabé, aby zasahovaly do tak vzdáleného konfliktu. Aliance se bude spoléhat na letectvo, ale nelze podceňovat ruské systémy protivzdušné obrany, zejména vyvíjené S-500, shrnul McGregor.

Občanská konfrontace v Donbasu trvá sedm let, obětí se stalo asi 13 tisíc lidí. Od února letošního roku se situace zhoršila: došlo k pokusu o atentát na velitele praporu Lidových milicí DLR, ukrajinské ozbrojené síly ostřelovaly z minometů Gorlovku a okraj Doněcka a boje se zintenzivnily.

V dubnu americký prezident Joe Biden ujistil svého ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského, že USA budou i nadále podporovat Ukrajinu „tváří v tvář ruské agresi v Donbasu a na Krymu“. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo rozhovory o potenciálním konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou za další výmysl Kyjeva.