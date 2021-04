Vědci mezi britskou mutací covidu-19 a vysokou úmrtností nenašli spojení

Vědci z Velké Británie provedli analýzu vzorků hospitalizovaných pacientů s koronavirem a porovnali průběh onemocnění mezi pacienty s britskou mutací a dalšími variantami koronaviru.

„Neobjevili jsme žádné potvrzení spojení mezi těžkým průběhem nemoci a úmrtností a touto mutací,“ uvádí se v článku.

Ve Velké Británii objevená mutace také nevede ke změně symptomů covidu-19 nebo délce onemocnění, vyplývá z dalšího výzkumu britských vědců, které taktéž zveřejnil časopis Lancet. Autoři práce neobjevili spojení britské varianty s pravděpodobným růstem opakovaných případů nakažení.

Experti na základě získaných výsledků došli k závěru, že existující vakcíny proti covidu-19 zůstanou efektivní i proti britské mutaci.

Vědci ale zároveň potvrdili, že britská mutace koronaviru je nakažlivější.

Úřady Velké Británie a řada vědců dříve opakovaně mluvily o zvýšené úmrtnosti na britskou mutaci koronaviru a předpokládali, že je mnohem nakažlivější než původní varianta.

Na konci ledna premiér Velké Británie Boris Johnson oznámil, že britská mutace koronaviru je o 30 % smrtelnější než dříve známá a o 70 % nakažlivější. Poté zástupkyně Světové zdravotnické organizace Maria Van Kerkhova oznámila, že zvýšená úroveň úmrtnosti „britské“ mutace koronaviru může být spojen s přetížením zdravotnického systému.

Autoři studie zveřejněné ve specializovaném časopisu British Medical Journal dříve oznámili, že britská mutace zvyšuje riziko smrtelného průběhu nemoci průměrně o 64 procent.

Nová mutace koronaviru SARS-CoV-2 byla odhalena ve Velké Británii v polovině prosince. Později konsultační rada nových a vznikajících respiratorních virových hrozbách Velké Británie potvrdil, že varianta koronaviru, který byl v zemi odhalen, se rychleji šíří a požaduje od obyvatelstva větší opatrnost.

Podpora Sputniku V v ČR

Podle informací českých médií dosahuje podpora ruské vakcíny Sputnik V v Česku téměř 47 %. Vyplývá to z informací agentury STEM/MARK, která se dotazovala lidí mezi 18 a 75 lety.

STEM/MARK prováděl průzkum pro Mladou frondu Dnes, která o výsledcích následně informovala. Očkovat touto vakcínou by se přitom nechávali hlavně lidé starší 60 let. Mezi lidmi ve věku od 18 do 29 by naopak bylo nejméně lidí, jež by o ruskou vakcínu měli zájem i v případě, že by dostala výjimku od českých úřadů.