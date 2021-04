Meghan Markleová odhalila skutečný důvod, proč nepřijela na pohřeb prince Philipa

Minulý víkend odletěl princ Harry z Los Angeles do Londýna, aby se zúčastnil pohřbu svého dědečka, prince Philipa, který zemřel 9. dubna. Vévoda ze Sussexu přijel do hlavního města Velké Británie bez manželky. Přátelé Meghan Markleové pro portál DailyMail uvedli, proč zůstala v Kalifornii a jaký měla vztah k zesnulému manželovi královny Alžběty II.

Oficiálním důvodem, proč se Meghan Markleová nepřijela rozloučit se zesnulým, bylo její těhotenství. Podle západních médií lékaři přísně zakázali vévodkyni ze Sussexu dlouhý let, protože je v pozdním stádiu těhotenství.

Zdroje z blízkého okolí Meghan Markleové však DailyMail informovali, že zůstala v Kalifornii, protože „nechce být v centru pozornosti”. Pokud vévodkyně přijede do Londýna, bojí se, že se stane hlavní mediálně sledovanou osobou, protože diskuse kolem celé řady jejích skandálních prohlášení v rozhovoru s Oprah Winfreyovou stále neutichají.

Přátelé Markleové přitom zdůrazňují, že vévodkyně ze Sussexu měla s princem Philipem vždy „zvláštní pouto a ona ho zbožňovala” a nepochybně by považovala za čest se s ním rozloučit.

„Meghan řekla, že účast na pohřbu prince Philipa nebo neúčast na něm nezmění její vztah s královnou. Řekla, že královna chápe její nepřítomnost a bude chtít, aby kvůli dítěti zůstala v bezpečí,” řekl novinářům jeden z kamarádů.

Je možné, že Meghan by mohla letět do Velké Británie, aby se připojila k Harrymu později, ale proti cestě do Spojeného království se postavila i Meghanina matka Doria Reglandová. Ta dceři v těhotenství kategoricky zakazuje létat a je v této věci „neoblomná”.

„Meghan řekla, že v těchto dobách by se rodina měla spojit, dát své rozdíly stranou a spojit se do jedné. Řekla, že to by princ Philip chtěl a že je ochotna odpustit a jít kupředu,“ řekli.

Přesto Markle s lehkým srdcem nechala svého manžela, aby vyrazil za královskou rodinou a poznamenala, že pro Harryho je to skvělá příležitost, jak napravit vztahy s jeho bratrem princem Williamem a jeho otcem princem Charlesem.

„A ona tam sama kvůli tomu vůbec nemusí být,” uzavřel zdroj.

Je třeba poznamenat, že princ Harry naplánoval řadu osobních setkání s příbuznými. Možná se ještě pokusí o návrat a omluvit se za tvrdá veřejná prohlášení.

Již dříve princ Harry vzdal princovi Philipovi bezstarostný hold slovy: „Byl to můj děda: mistr grilování, legenda škádlení a drzý až do konce.“

„Byl svůj velmi autentickým způsobem, s ostrým vtipem a díky osobnímu kouzlu si dokázal udržet pozornost v každé místnosti. A také proto, že jste nikdy netušili, co prohlásí příště,“ uvedl princ Harry v narážce na Philipovy mnohdy velmi netradiční a nečekané poznámky.

Harry připomněl také Philipův význam pro královnu Alžbětu a jeho službu monarchii. Vzpomínku na dědečka Harry popsal latinským souslovím Per Mare, Per Terram (Na moři i na zemi), tedy heslem britské námořní pěchoty, ve které Philip i Harry s odstupem mnoha desetiletí sloužili, připomíná BBC News.