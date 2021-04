Musíme dát své neshody stranou, princ Philip by si to přál. Meghan Markle promluvila o ochotě odpustit královské rodině

Bývalá americká herečka a choť prince Harryho minulý měsíc v kontroverzním rozhovoru poskytnutém Oprah Winfrey svěřila jí a celému světu své zážitky spojené s královskou rodinou. Dotkla se například tématu ohledně obav ze strany některých členů Windsorů, týkajících se barvy pleti jejich syna Archieho, přiznala se rovněž, že měla sebevražedné myšlenky a když se v souvislosti s tím obrátila s prosbou o pomoc, tak ji prostě nedostala.

Smrt prince Philipa, manžela královny Alžběty II., možná trochu změnila postoj Meghan Markle vůči členům královské rodiny. Britská média s odvoláním na zdroj blízký vévodkyni ze Sussexu dnes totiž uvedla, že Meghan nepovažuje za vhodné soustředění pozornosti na neshody mezi ní a příbuznými jejího manžela po takové smutné události.

„Meghan řekla, že nyní je právě ta doba, kdy se rodina musí držet pohromadě, dát své neshody stranou a sjednotit se. Rovněž uvedla, že by si to princ Philip určitě přál a ona je ochotna odpustit a jít kupředu,” tvrdí zdroj.

Proč Meghan nepřijela na pohřeb prince Philipa?

Minulý víkend odletěl princ Harry z Los Angeles do Londýna, aby se zúčastnil pohřbu svého dědečka, prince Philipa, který zemřel 9. dubna. Vévoda ze Sussexu přijel do hlavního města Velké Británie bez manželky. Jak uvádí zdroj, oficiálním důvodem, proč se Meghan Markle nepřijela rozloučit se zesnulým, bylo její těhotenství. Podle západních médií lékaři přísně zakázali vévodkyni ze Sussexu dlouhý let, protože je v pokročilém stádiu těhotenství.

Zdroje z blízkého okolí Meghan Markle však DailyMail informovaly, že zůstala v Kalifornii, protože „nechce být v centru pozornosti”. Pokud vévodkyně přijede do Londýna, bojí se, že se stane hlavní mediálně sledovanou osobou, protože diskuse kolem celé řady jejích skandálních prohlášení v rozhovoru s Oprah Winfrey stále neutichají.

Přátelé Markle přitom zdůrazňují, že mezi vévodkyní ze Sussexu a princem Philipem bylo vždy „zvláštní pouto a ona ho zbožňovala” a nepochybně by považovala za čest se s ním rozloučit.

„Meghan řekla, že účast na pohřbu prince Philipa nebo neúčast na něm nezmění její vztah s královnou. Řekla, že královna chápe její nepřítomnost a bude chtít, aby kvůli dítěti zůstala v bezpečí,” řekl novinářům jeden z kamarádů.