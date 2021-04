Evropská unie připravila sankce proti Turecku

„Nechceme eskalaci, ale hájíme své zájmy. Je to Turecko, které musí říci, zda je připraveno vysílat signály pro deeskalaci. Zmínili jste řadu situací, kdy se tento vliv (Turecka - pozn. red.) projevuje - Východní Středomoří, Libye, Sýrie. A v posledních týdnech jsme byli svědky dalších operací na Kavkaze,“ odpověděl Bon v úterý na otázky poslanců Národního shromáždění.

Poznamenal, že Turecko si musí vybrat, ve které pozici zůstane. „Zvolit deeskalaci nebo zůstat v této agresivní pozici. A tehdy bude Evropa připravena reagovat. Připravili jsme řadu opatření, včetně sankcí, která mohou být použita, pokud to bude nutné,“ zdůraznil.

Zároveň poukázal na to, že v poslední době se objevily i pozitivní signály z Turecka , mezi nimiž Bon označil stažení tureckých lodí z teritoriálních vod Řecka a Turecka, obnovení jednání se Řeckem - poprvé za posledních pět let, a také nadcházející jednání o Kypru. „Považujeme to za pozitivní signály. Ale dochází také ke zhoršení. Hovořili jste o odstoupení Turecka od Istanbulské úmluvy (o ochraně práv žen – pozn. red.) a my jsme to odsoudili. Hovořili jste o politickém tlaku na opoziční strany (v Turecku - pozn. red.). To jsou samozřejmě kroky špatným směrem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zachovat nátlak,“ řekl Bon.

Řekl také, že francouzský prezident Emmanuel Macron navrhl, aby situace s Tureckem byla přehodnocena na příštím červnovém zasedání Evropské rady.