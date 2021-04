„Musím se omluvit každému Indovi.” Herec Hank Azaria promluvil o důsledcích nátlaku kvůli dabování v Simpsonových

V loňském roce postava animovaného seriálu Simpsonovi Apu Nahasapímapetilon, Američana indického původu a provozovatele obchodu Kwik-E-Mart, přišla o svého dabéra, herce Hanka Azaria, jehož hlasem postava mluvila celých 30 let. Vzdát se této role bylo osobním rozhodnutím amerického herce, ten si totiž najednou uvědomil, že svou prací může urážet Indy, navíc označil svou postavu za součást strukturálního rasismu. Mnoho let v tom Azaria žádný problém neviděl, postupně svůj názor však začal měnit poté, co se ocitl pod kritikou ze strany určité části veřejnosti, a to od roku 2017.

V podcastu Daxe Shepherda Hank Azaria dokonce prohlásil, že má pocit, že za svou dlouholetou práci spojenou s dabováním Inda Apua se musí omluvit.

„Část mě cítí, že já se musím stavit u každého Inda v této zemi a osobně se omluvit,” popsal své současné myšlenky Hank Azaria.

Podle slov herce byla jeho postava v posledních letech hojně kritizována kvůli posílení rasových stereotypů. Azaria poznamenal, že hodně komunikoval s lidmi, kteří se zabývají otázkami rasismu, a mluvil s mnohými osobami indického původu. I když nepochybuje o tom, že daná postava byla vytvořená s dobrými intencemi, neznamená to, že nemohla mít negativní dopad a on na tom také má svůj podíl.

„Dříve jsem si ani neuvědomoval, že jsem jako bílý z Queensu měl obrovské výhody,“ uvedl herec. Během podcastu se Azaria rozhodl omluvit i před jedním z hostů - Monikou Padman, Američankou indického původu.

„Já se fakt omlouvám. Já vím, že jste mě o to neprosila, ale je to důležité. Já se omlouvám za to, že jsem se podílel na vytvoření a účastnil jsem se toho,“ řekl herec.

Omezení pro filmy ze strany Disney

Na začátku letošního roku jsme informovali o tom, že streamovací služba Disney Plus začala upozorňovat diváky na rasistický obsah některých starších filmů ve svém archivu. Varování před stereotypy se proto nyní objevuje i u filmů velmi oblíbené animované klasiky.

Množství oblíbených mnoha generacemi klasických kreslených pohádek bylo ale například úplně staženo z dětské videotéky streamovací služby Disney+ po aktualizaci doporučení v obsahové sekci.

Disney + tak na vyžádání společnosti zablokoval osobám mladší sedmi let sledování filmů, jako je Dumbo, Aristokočky, Peter Pan nebo Švýcarský Robinson. Peter Pan byl zablokován kvůli zobrazení indiánského kmene, jehož členové byli oslovováni jako „červenoši“. Důvodem bylo také to, že Peter Pan ve filmu tančil v tradiční čelence Indiánů, což je podle Disney „forma výsměchu a přivlastňování kultury a obrazů původních obyvatel“.

Švýcarský Robinson z roku 1960 byl obviněn kvůli tomu, že piráti ve filmu mají „žluté a hnědé tváře“.

Aristokočky natočené v roce 1970 vyvolaly kritiku tím, jak byla ve filmu zobrazena postava siamské kočky jménem Shun Gon, hrající na hůlkách na klavír. Kočičí šikmé oči a výrazné zuby byly vnímány jako špatně vytvořená karikatura východoasijských lidí.