Při odpovědi na otázku, kde i kdy může proběhnout schůzka Putina a Bidena, Peskov prohlásil, že je zatím předčasné mluvit o této schůzce.

„Je to nová nabídka, bude se zkoumat, proběhne analýza,“ uvedl Peskov.

Podle něj se prezidenti Ruska a USA domluvili, že téma takové schůzky se „dále bude projednávat diplomatickými kanály“.

Peskov také okomentoval rozhovor, který proběhl mezi oběma prezidenty, a oznámil, že tón rozhovoru byl pracovní. „Asi si sami můžete udělat závěr z množství témat, která byla z obou stran odhalena, že rozhovor byl docela dlouhý,“ dodal.

V úterý na základě iniciativy Washingtonu proběhl telefonní rozhovor obou prezidentů. Americký lídr Biden potvrdil cíl budování stabilních a předvídatelných vztahů s Ruskem v souladu se zájmy USA a navrhl, aby se oba prezidenti v nejbližších měsících sešli ve třetí zemi.

Putin a jeho americký kolega se také dotkli otázek strategické bezpečnosti a kontroly zbrojení, situace v Afghánistánu a globálního oteplování. Obě strany také projednaly situaci na Donbasu.

Možnost války mezi Ruskem a Ukrajinou

Novinář z The National Interest Mark Episkopos vysvětlil, proč pro Rusko a Ukrajinu není výhodné zaútočit jako první v případě rozpoutání války na Donbasu.

Novinář zdůraznil, že dnes neexistují objektivní příznaky toho, že Rusko plánuje nasazení vojsk v tomto regionu, poněvadž by to bylo porušení minských dohod a také by hrozilo novými sankcemi a „vojenskými následky“. Proto je podle mínění Episkopose třeba vnímat přesun ruských vojsk pouze jako signál, že Moskva je připravena reagovat na útok vojáků ukrajinských ozbrojených sil na východní region země.

Kyjev uvažuje přibližně stejně, míní autor článku. Když bude Ukrajina chtít vyřešit konflikt v neuznaných lidových republikách válečným způsobem, riskuje ztrátu podpory USA a Evropy. V tomto případě by kyjevská vláda zopakovala strategické chyby Tbilisi, jejichž následkem byl ozbrojený konflikt v Jižní Osetii v roce 2008.