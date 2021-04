„Služba státní bezpečnosti Lotyšska předvolala k výslechu dalších pět lotyšských novinářů, kteří publikovali na portálech Sputnik Latvija a Baltnews. Bude jim sděleno podezření z porušování sankčního režimu EU... To jsou ti hlavní nepřátelé Lotyšska?“ napsala.

Aktivista za lidská práva Alexandr Gaponěnko již dříve informoval, že státní bezpečnostní službou byli předvoláni dva novináři, kteří spolupracovali s ruskými médii. Později upřesnil, že tehdy byli předvoláni k výslechu čtyři.

Státní bezpečnostní služba zahájila trestní řízení v souvislosti s porušením ekonomických sankcí Evropské unie v lednu 2020 poté, co byly zablokovány bankovní účty lotyšských novinářů pracujících na ruských portálech. Paragraf lotyšského trestního zákona, na jehož základě má být novinářům sděleno podezření, stanoví trest ve formě peněžité pokuty nebo odnětí svobody až na čtyři roky.

„Politický terorismus“

Předvolání k výslechu pěti novinářů, kteří spolupracovali s portály Sputnik Latvija a Baltnews, je ze strany Služby státní bezpečnosti Lotyšska politickým terorismem, neboť nejsou žádné příznaky trestného činu; akce lotyšských úřadů jsou výzvou pro ruský stát, řekl agentuře RIA Novosti Andrej Starikov, šéfredaktor webových stránek Baltnews.

„Lotyšští čekisté nadále otáčejí setrvačníkem politického pronásledování. Je jasné, že novináři, kteří spolupracují s ruskými médii, se nedopustili žádného trestného činu. Média, v nichž publikovali, nepodléhají žádným sankcím,“ prohlásil Starikov.

Podle jeho slov je to ze strany lotyšských bezpečnostních sil „přímá výzva pro Rusko“. „Útočí na novináře, kteří spolupracují s ruskou státní agenturou a v důsledku toho s ruským státem. Kvůli tomuto maloměšťáckému nátlaku na Rusko berou naše kolegy novináře jako rukojmí s cílem jakéhosi vydírání, k určitým politickým signálům. Toto je chování teroristy. To, co dělají lotyšské ozbrojené síly, lotyšská Státní služba bezpečnosti, to je politický terorismus,“ je přesvědčen šéfredaktor Baltnews.

Podle jeho prognózy „podle tohoto vymyšleného paragrafu 84 trestního zákona jim hrozí stejně jako ostatním obětem politických represí v Lotyšsku až 4 roky vězení.“ Starikov také upozornil, že „rozsah (pronásledování) je bezprecedentní a nechystá se zastavit“.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve označilo akce lotyšských úřadů proti rusky mluvícím novinářům za represivní akce a do očí bijící příklad porušování základů demokratické společnosti - svobody sdělovacích prostředků a vyjádření názorů. Ministerstvo uvedlo, že sankce mají osobní povahu, týkají se osobně generálního ředitele MIA Rusko dnes Dmitrije Kiseljova a nemohou se vztahovat na každého, kdo spolupracuje s mediálním holdingem. Šéfredaktorka MIA Rusko dnes a RT Margarita Simoňjanová vyjádřila naději, že Rusko bude reagovat na trestní případy proti rusky mluvícím novinářům.